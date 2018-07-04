Президент Латвии ввел в действие закон о запрете на русский язык в частных вузах

Президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил поправки к закону о вузах, которые, в числе прочего, запрещают частным вузам реализовывать учебные программы на русском языке, свидетельствует публикация в официальном издании "Латвияс Вестнесис" в среду.
Ранее руководители ряда вузов и негосударственных организаций просили Р.Вейониса не провозглашать принятые Сеймом поправки об ограничениях на использование иностранных языков в вузах, и направить их в парламент на повторное рассмотрение.
Письмо подписали Латвийская торгово-промышленная палата (ЛТПП), Институт транспорта и связи, высшая школа "RISEBA", Латвийская конфедерация работодателей, Латвийская федерация пенсионеров, Латвийская ассоциация интернета и Латвийско-британская торговая палата.
В письме говорилось, что поправки негативно отразятся на государственном бюджете, так как ограничения на использование русского и английского языка в частных вузах резко уменьшат возможности экспорта образования.
В письме говорилось, что Латвия, в отличие от Литвы и Эстонии, успешно сотрудничает в экспорте образования со странами СНГ. Кроме того, поправки были приняты без дискуссий с представителями отрасли и не обсуждались ни с представителями вузов, ни с министерством финансов об их влиянии на бюджет. Поправки были приняты Сеймом 21 июня.
Министерство образования и науки предложило разрешить вузам и колледжам, реализующим программы обучения на языке, не отвечающем условиям закона о вузах, продолжить их реализацию до окончания срока аккредитации этих программ. Однако после 1 января 2019 года прием студентов на такие программы не будет разрешен.
Обучение в вузах по-прежнему можно будет вести на одном из языков ЕС. В государственных вузах Латвии обучение на языках ЕС возможно лишь в отдельных случаях - для иностранных студентов и по программам, предусмотренным договорами о международном сотрудничестве. При этом иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если учеба длится дольше шести месяцев.
До сих пор закон о вузах регулировал использование языков только в государственных вузах, но, так как высшее образование является делегированной государством функцией, такие же изменения необходимы и в частных вузах, считают инициаторы поправок.
Примерно треть студентов частных вузов учились в прошлом году на русском языке.
Кроме того, 22 марта парламент Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие постепенный переход к обучению на латышском языке с 2019/2020 учебного года.
В 2019-2020 учебном году 80% обучения на государственном языке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020-2021 учебном году - в 7-х и 8-х классах, а в 2021-2022 учебном году - уже на всем заключительном этапе основной школы. В средней школе в 2020-2021 учебном году полностью на государственном языке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год - всех классов.
Таким образом, полный перевод на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года.
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