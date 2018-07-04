Дума приняла закон о Вечном огне

Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон, упорядочивающий вопросы обеспечения функционирования мемориалов Вечный огонь.
Закон дает определение, что является Вечным огнем: это "элемент воинского захоронения или мемориального сооружения, находящегося вне воинского захоронения, который обеспечивает возможность постоянного горения огня".
Если же возможность горения огня обеспечивается периодически, то такой элемент воинского захоронения или мемориального сооружения, находящегося вне воинского захоронения, является Огнем памяти, следует из закона.
Закон наделяет Минобороны России следующими полномочиями: в установленном им порядке организовывать централизованный учет мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений и содержащих Вечный огонь или Огонь памяти; устанавливать порядок периодичности горения Огня памяти.
Кроме того, законом органы местного самоуправления наделяются полномочиями по осуществлению взаимодействия Минобороны России в целях организации централизованного учета мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений и содержащих Вечный огонь или Огонь памяти.
Закон был внесен группой депутатов фракции "Единая Россия" от Общероссийского народного фронта.
Активисты ОНФ в мае 2015 года подсчитали и проанализировали состояние мемориалов "Вечный огонь" во всех регионах; впервые было установлено общее число мемориалов - 3969. Согласно информации, представленной региональными властями ОНФ, бесперебойное функционирование огня обеспечивается на 21% мемориалов. На остальных 79% мемориалов, которые функционирует при помощи газобаллонного оборудования, огонь зажигают лишь в праздничные и памятные дни.
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