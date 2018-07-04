Петербургские депутаты предлагают запретить продажу энергетических напитков в школах и поликлиниках

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду приняло в первом чтении законопроект, запрещающий продажу безалкогольных энергетических напитков в школах, учреждениях здравоохранения и спортивных организациях.
Автор инициативы Денис Четырбок ("Единая Россия") отметил, что продажа энергетических напитков уже ограничена более чем в половине регионов РФ, а также в Норвегии и Франции.
"Масштабы потребления такого рода напитков действительно потрясают. Продажи этих напитков, безусловно, растут. Производители таких вот ядов - это транснациональные корпорации, то есть крупные бизнес-монстры, которые заинтересованы в сбыте своей продукции максимально возможному кругу лиц", - подчеркнул он.
Документом предлагается полностью запретить продажу безалкогольных энергетиков в образовательных, культурных и медицинских организациях, а также в физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждениях. За несоблюдение требований предусмотрен штраф. Для граждан сумма взыскания составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 20 тыс. рублей, для юрлиц - до 50 тыс. рублей.
Против законопроекта высказалась глава парламентской комиссии по социальной политике и здравоохранению Елена Киселева ("Единая Россия").
"Так мы дойдем до того, что и кофе-машины в школах будет устанавливать нельзя. Конечно, я не буду поддерживать этот законопроект, и советую коллегам сделать то же самое", - сказала она.
Инициативу поддержал 41 депутат, один воздержался, шестеро проголосовали против. Документ был принят за основу.
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