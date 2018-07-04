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Происшествия 04.07.2018 12:48

Кевина Спейси обвинили еще в трех случаях сексуальных домогательств

Британская полиция проводит расследования по трем новым обвинениям в сексуальных домогательствах в отношении актера Кевина Спейси, сообщает Би-би-си.

По данным телеканала, в полицию Лондона в период с февраля по апрель 2018 года поступили три заявления с обвинениями К.Спейси в посягательстве сексуального характера. Два из упомянутых инцидентов, согласно заявлениям, произошли в Лондоне в 1996 году и 2008 году, еще один - в Глостере в 2013 году.

Таким образом, теперь число расследований, проводимых лондонской полицией в отношении К.Спейси, достигло шести.

Впервые в сексуальных домогательствах К.Спейси обвинил актер Энтони Рэпп в ноябре 2017 года. Актер заявил, что К.Спейси домогался его в 1986 году, когда Э.Рэппу было 14 лет. Сам К.Спейси сказал, что не помнит о подобном инциденте, но принес публичные извинения.

К.Спейси - обладатель двух премий Оскар, за фильм "Подозрительные лица" в 1996 году и за фильм "Красота по-американски" в 200 году, также актер награжден премией "Золотой глобус", "Тони" и BAFTA. С 2004 по 2015 годы К.Спейс был художественным руководителем одного из старейших британских театров "Олд Вик".

После публичных обвинений в адрес К.Спейси, компания Netflix приняла решение возобновить съемки популярного сериала "Карточный домик" без участия актера. Кроме того, продюсеры и режиссер фильма "Все деньги мира", в котором снимался К.Спейси, из-за ситуации вокруг актера решили полностью переснять все сцены с участием актера, заменив его на Кристофера Пламмера.

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Тэги: БРИТАНИЯ, АКТЕР, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]