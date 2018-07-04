Инфляция в РФ после роста до 4,3% на фоне повышения НДС в 2019г снизится до 3,8% в 2020г - прогноз Минэкономразвития

Инфляция в России после превышения таргета в 2019 году на фоне повышения НДС опустится ниже цели в 2020 году и потом закрепится на уровне 4% в 2021-2024 годах, говорится в опубликованном Минэкономразвития в среду обзоре "Картина экономики", в котором приводится частично уточненный прогноз до 2024 года.
Ведомство ожидает инфляцию по итогам 2018 года на уровне 3,1%, 2019 года - 4,3%, 2020 года - 3,8%. Таргет ЦБ РФ по инфляции составляет 4,0%.
Повышение НДС с 1 января 2019 года с 18% до 20% приведет к временному ускорению инфляции, отмечает Минэкономразвития. Согласно уточненному прогнозу, общий вклад повышения НДС в инфляцию составит 1,3 процентного пункта (п.п., ранее прогнозировался рост инфляции из-за этого фактора на 1,2 п.п.).
"Будут иметь место два противоположных по направлению "вторичных эффекта": рост инфляционных ожиданий и частичная абсорбция эффекта повышения НДС за счет маржи производителей и продавцов, которые будут сопоставимы по масштабу. Вероятно, эффект роста инфляционных ожиданий реализуется уже в текущем году и приобретет форму "потребления впрок" товаров длительного пользования, на которые население будет ждать роста цен", - говорится в обзоре.
"С учетом описанного эффекта прогнозируется, что инфляция с текущих уровней ускорится до 3,1% год к году в декабре 2018 года. С учетом проведения Банком России денежно-кредитной политики, направленной на стабилизацию инфляции и сдерживание роста инфляционных ожиданий, инфляция на конец 2019 года составит 4,3% год к году, что в целом является незначительным отклонением от целевого ориентира Банка России 4%. По мере выхода из базы расчета вклада от повышения НДС инфляция, вероятно, опустится ниже 4% (прогноз инфляции на конец 2020 года составляет 3,8% год к году", - подчеркивает Минэкономразвития.
Азербайджан и Международная Федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца подписали меморандум о взаимопонимании
Власти Азербайджана считают, что оппозиционные круги пытались воспользоваться последними инцидентами для дестабилизации ситуации в стране
Размещение внутренних войск Армении в Карабахе усугубит урегулирование конфликта – МИД Азербайджана
Бакметрополитен возобновил нормальную работу
Американский частный корабль впервые совершит маневр по коррекции орбиты МКС
Около 20 человек обратились в службу «Скорой помощи» после обесточивания метрополитена в Баку во вторник
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Рухани заявил, что США не удастся разорвать связи Ирана с миром
Польский премьер в выступлении о будущем ЕС настаивает на опасности России для Европы
Москва и Пекин условились наращивать взаимодействие для урегулирования на Корейском полуострове
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Nar принял участие в ярмарке труда в Бакинском Университете Бизнеса
Животноводы проявляют большой интерес к кредитной кампании "AccessBank"
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений