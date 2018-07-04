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Макроэкономика 04.07.2018 12:55

Инфляция в РФ после роста до 4,3% на фоне повышения НДС в 2019г снизится до 3,8% в 2020г - прогноз Минэкономразвития

Инфляция в России после превышения таргета в 2019 году на фоне повышения НДС опустится ниже цели в 2020 году и потом закрепится на уровне 4% в 2021-2024 годах, говорится в опубликованном Минэкономразвития в среду обзоре "Картина экономики", в котором приводится частично уточненный прогноз до 2024 года.

Ведомство ожидает инфляцию по итогам 2018 года на уровне 3,1%, 2019 года - 4,3%, 2020 года - 3,8%. Таргет ЦБ РФ по инфляции составляет 4,0%.

Повышение НДС с 1 января 2019 года с 18% до 20% приведет к временному ускорению инфляции, отмечает Минэкономразвития. Согласно уточненному прогнозу, общий вклад повышения НДС в инфляцию составит 1,3 процентного пункта (п.п., ранее прогнозировался рост инфляции из-за этого фактора на 1,2 п.п.).

"Будут иметь место два противоположных по направлению "вторичных эффекта": рост инфляционных ожиданий и частичная абсорбция эффекта повышения НДС за счет маржи производителей и продавцов, которые будут сопоставимы по масштабу. Вероятно, эффект роста инфляционных ожиданий реализуется уже в текущем году и приобретет форму "потребления впрок" товаров длительного пользования, на которые население будет ждать роста цен", - говорится в обзоре.

"С учетом описанного эффекта прогнозируется, что инфляция с текущих уровней ускорится до 3,1% год к году в декабре 2018 года. С учетом проведения Банком России денежно-кредитной политики, направленной на стабилизацию инфляции и сдерживание роста инфляционных ожиданий, инфляция на конец 2019 года составит 4,3% год к году, что в целом является незначительным отклонением от целевого ориентира Банка России 4%. По мере выхода из базы расчета вклада от повышения НДС инфляция, вероятно, опустится ниже 4% (прогноз инфляции на конец 2020 года составляет 3,8% год к году", - подчеркивает Минэкономразвития.

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Тэги: РОССИЯ, ИНФЛЯЦИЯ, МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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