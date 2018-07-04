Минэкономразвития после решения ОПЕК+ повысило на 3,5 млн тонн прогноз добычи нефти в РФ в 2018г

Министерство экономического развития повысило прогноз добычи нефти в России в 2018 году.
"В условиях достаточно уверенного роста мирового спроса странами-экспортерами нефти 23 июня было принято решение об увеличении добычи нефти на объем до 1 млн барр. в день. В этих условиях прогнозируется, что объем добычи нефти в России составит 549 млн тонн в текущем году (после 546,5 млн тонн в 2017 году), а в 2019 году увеличится до 555 млн тонн и до 560 млн тонн в 2020-2021гг. с последующим постепенным снижением до 555 млн тонн к 2024 году", - говорится в опубликованном в среду Минэкономразвития обзоре "Картина экономики", в котором приводится частично уточненный прогноз до 2024 года.
Согласно прежним ожиданиям ведомства, добыча нефти в 2018 году должна была составить 545,5 млн тонн.
Министерство энергетики прогнозировало объем добычи нефти в 2018 году в 547 млн тонн, но после решения ОПЕК+ министр Александр Новак допустил, что Россия сможет увеличить годовую добычу нефти до 550 млн тонн, если будут дальнейшие послабления в рамках сделки по ограничению добычи.
Вместе с тем Минэкономразвития считает, что наращивание добычи нефти странами ОПЕК+ не приведет к резким колебаниям котировок. В базовый сценарий прогноза социально-экономического развития ведомство закладывает постепенное снижение цен на нефть марки Urals с $69,3 за баррель в 2018 году до $63,4 в среднем за 2019 год, $59,7 в 2020 году, $57,9 в 2021 году и в среднем до $55 в 2022-2024 гг.
Азербайджан и Международная Федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца подписали меморандум о взаимопонимании
Власти Азербайджана считают, что оппозиционные круги пытались воспользоваться последними инцидентами для дестабилизации ситуации в стране
Размещение внутренних войск Армении в Карабахе усугубит урегулирование конфликта – МИД Азербайджана
Бакметрополитен возобновил нормальную работу
Американский частный корабль впервые совершит маневр по коррекции орбиты МКС
Около 20 человек обратились в службу «Скорой помощи» после обесточивания метрополитена в Баку во вторник
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Рухани заявил, что США не удастся разорвать связи Ирана с миром
Польский премьер в выступлении о будущем ЕС настаивает на опасности России для Европы
Москва и Пекин условились наращивать взаимодействие для урегулирования на Корейском полуострове
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Nar принял участие в ярмарке труда в Бакинском Университете Бизнеса
Животноводы проявляют большой интерес к кредитной кампании "AccessBank"
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений