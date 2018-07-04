Власти Азербайджана считают, что оппозиционные круги пытались воспользоваться последними инцидентами для дестабилизации ситуации в стране

Администрация президента Азербайджана считает, что оппозиционные круги в республике попыталась воспользоваться энергоаварией в Мингячевире и покушением на жизнь главы Исполнительной власти Гянджи и вызвать массовое недовольство и нарушить стабильность в стране.

"Ряд оппозиционных кругов посредством новостных сайтов и соцсетей целенаправленно воспользовавшись аварией на Азербайджанской ТЭС и вооруженным налетом на высокопоставленное должностное лицо в Гяндже, нарушая интересы государства и народа, пытались вызвать ажиотаж в обществе, сформировать массовое недовольство и продемонстрировать настроения, нарушающие стабильность в стране", -отмечается в заявлении Администрации президента Азербайджана.

Кроме того, подчеркивается в заявлении, некоторые новостные сайты, считающие себя независимыми, присоединились к "этим эйфорическим настроениям, представили слухи как подтвержденные факты, и пытались обмануть граждан предоставлением ложной информации".

В заявлении отмечается, что из-за аварии на Азербайджанской ТЭС все объекты стратегического значения, прекращение энергоснабжения которых могло бы вызвать негативные последствия (объекты безопасности, ТЭК, транспорта-телекоммуникации, военного значения и обеспечения населения) были взяты под серьезный контроль и была организована работа по их управлению.

Администрация президента считает, что проделанные серьезные мероприятия позволили предотвратить все прогнозируемые негативные последствия и избежать человеческих жертв. В настоящее время госструктурами проводятся необходимые мероприятия для устранения результатов энергоаварии и для предотвращения подобных случаев в будущем.

«Что касается инцидента с покушением на жизнь главы ИВ Гянджи, то виновный был сразу же задержан сотрудниками полиции. Как видно, правительство Азербайджана во всех ситуациях, в том числе и в случае ЧП способно обеспечить безопасность страны и народа, обеспечить нормальный ритм жизни общества. Работа, проделанная в ходе произошедших случаев, с уверенностью дает основание говорить об этом»,- подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. Основной причиной аварии, по первичным оценкам Минэнерго, стало размыкание на подстанции, что нарушило нормальную деятельность всей электростанции. По данным Минэнерго, эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В данное время ведутся ремонтные работы на Азербайджанской ТЭС.

В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В Баку энергоснабжение было восстановлено на 100%, в регионах страны - на 85-86%.

Однако в вечерние часы вторника Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света. В настоящее время энергоснабжение в Азербайджане, в том числе в Баку, восстановлено на 100%.

Ситуация находится под контролем президента Азербайджана Ильхама Алиева. Распоряжением И.Алиева создана Госкомиссия для устранения последствий аварии на ТЭС, ее главой назначен первый вице-премьер страны.

Как сообщалось ранее, во вторник в 20:30 по местному времени глава ИВ Гянджи (второй по величине город Азербайджана) Эльмар Велиев и его телохранитель Гасым Ашбазов получили телесные повреждения различной степени тяжести в результате стрельбы у административного здания ИВ Гянджи. Раненные были доставлены в больницу. В настоящее время их состояние удовлетворительное, и им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Совершивший преступление Юнис Сафаров 1983 года рождения был задержан и обезоружен на месте сотрудниками полиции.

Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.2.7 (попытка умышленного убийства в связи с осуществлением потерпевшим лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга) и 228 (незаконное приобретение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса. Создана следственно-оперативная группа из опытных сотрудников прокуратуры, МВД и СГБ.

В связи с уголовным делом продолжаются следственные действия и оперативно- розыскные меры.

Н.Аббасова