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Дальнее зарубежье 04.07.2018 13:10

Лавров заявил о полезных контактах с военными США и Иордании по южной зоне деэскалации в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал полезными контакты российских военных с военными США и Иордании по южной зоне деэскалации в Сирии.

"Мы отмечаем продолжающиеся полезные контакты между нашими военными, военными Иордании, военными США в рамках созданного в Аммане механизма, мониторингового центра по южной зоне деэскалации", - заявил он в среду в начале встречи с главой иорданского МИД Айманом Ас-Сафади.

С.Лавров подчеркнул, что российская сторона "очень ценит" роль Иордании в качестве наблюдателя в астанинском процессе. Он напомнил, что очередная встреча в рамках этого формата запланирована на конец июля.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ЮГ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]