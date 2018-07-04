Лавров заявил о полезных контактах с военными США и Иордании по южной зоне деэскалации в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал полезными контакты российских военных с военными США и Иордании по южной зоне деэскалации в Сирии.

"Мы отмечаем продолжающиеся полезные контакты между нашими военными, военными Иордании, военными США в рамках созданного в Аммане механизма, мониторингового центра по южной зоне деэскалации", - заявил он в среду в начале встречи с главой иорданского МИД Айманом Ас-Сафади.

С.Лавров подчеркнул, что российская сторона "очень ценит" роль Иордании в качестве наблюдателя в астанинском процессе. Он напомнил, что очередная встреча в рамках этого формата запланирована на конец июля.