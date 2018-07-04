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СНГ 04.07.2018 13:42

Российская армия получит на вооружение бронетехнику на платформе "Курганец" в 2021 году

Боевую машину пехоты (БМП) и бронетранспортер (БТР) на новой гусеничной платформе "Курганец-25" планируется принять на вооружение российской армии в 2021 году, говорится в годовом отчете "Курганмашзавода".

"На сегодняшний день созданы опытные образцы машин, ведется их доработка и подготовка к всеобъемлющим испытаниям, предшествующим принятию данной техники на вооружение", - отмечается в документе.

Как сообщал "Интерфакс", "Курганмашзавод" разработал новую гусеничную платформу "Курганец-25", на которой создана БМП, БТР и бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ).

Согласно отчету предприятия, заключены государственные контракты на поставку в 2019-2021 годах опытно-промышленных партий машин.

"В конечном итоге данные работы должны завершиться в 2021 году принятием на вооружение Вооруженных сил РФ боевых машин (типа БМП и БТР и унифицированных легкобронированных гусеничных платформ 6-ти и 7-ми -катковых) для последующего создания и производства на их базе семейства легкобронированных гусеничных машин различного назначения", - отмечается в отчете.

БМП на платформе "Курганец-25" проходит этап предварительных испытаний, сообщили "Интерфаксу" в январе информированные источники. "В плановом порядке идёт доводка машины в соответствии с требованиями Минобороны", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник сообщил, что продолжается этап предварительных испытаний новой БМП. "Пока идут предварительные испытания. После устранения всех замечаний, поступивших от военных, машина будет готова выйти на государственные испытания", - сказал он.

Источник тогда затруднился ответить на вопрос, начнутся ли госиспытания БМП "Курганец-25" в 2018 году.

ОАО "Курганмашзавод" - единственный в России производитель БМП. "Курганмашзавод" наряду с другими предприятиями концерна "Тракторные заводы" переходит в госкорпорацию "Ростех".

"Курганмашзавод" и "Волгоградская машиностроительная компания" перейдут в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха" до конца лета, сообщил "Интерфаксу" в июне индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Сергей Абрамов.

Помимо "Курганца-25" в России испытывают еще две новые платформы бронетехники - тяжёлую гусеничную "Армату" и среднюю колесную "Бумеранг".

Бронетехнику на всех трех платформах Вооруженные силы России должны получить в рамках новой госпрограммы вооружения.

"Армата" разработана корпорацией "Уралвагонзавод" (УВЗ, "Ростех") в качестве базы для основного боевого танка Т-14, тяжёлой БМП Т-15, боевой машины поддержки танков и БРЭМ.

Платформа "Бумеранг" ("Военно-промышленная компания") - универсальная средняя колесная платформа для создания бронетранспортера, БМП, инженерной, санитарной машины и другой бронетехники.

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Тэги: РОССИЯ, АРМИЯ, БРОНЕТЕХНИКА, НОВИНКИ


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