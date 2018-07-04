Меркель предостерегла Вашингтон от эскалации конфликта в торговой сфере

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду призвала США внести вклад в решение торговых разногласий с Европой, чтобы избежать торговой войны.
"Сдерживание конфликта (в торговой сфере с США - ИФ) стоит мне немалых сил, однако усилия в этом случае должны принимать обе страны", - сказала А.Меркель, выступая с речью в Бундестаге.
Помимо этого, канцлер ФРГ вновь позитивно оценила намерение главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в скором времени посетить США для проведения переговоров о торговых пошлинах.
С 1 июня США отказались от беспошлинного импорта стали и алюминия из ЕС, что стало причиной масштабных торговых споров между Вашингтоном и Брюсселем. В ответ на действия США с 22 июня в ЕС начали действовать пошлины в размере 25% на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро.
Д.Трамп 22 июня пообещал ввести новые пошлины со ставкой 20% на импорт всех автомобилей из ЕС в США. Позднее он заявил о возможности распространения пошлин и на другие страны и регионы.
Азербайджан и Международная Федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца подписали меморандум о взаимопонимании
Власти Азербайджана считают, что оппозиционные круги пытались воспользоваться последними инцидентами для дестабилизации ситуации в стране
Размещение внутренних войск Армении в Карабахе усугубит урегулирование конфликта – МИД Азербайджана
Минналогов Азербайджана создало спецструктуру для макро- и микро- анализа налогоплательщиков
Azexport.az и Bank VTB (Azerbaijan) договорились о совместных мерах по поддержке азербайджанского экспорта
Инфляция в РФ после роста до 4,3% на фоне повышения НДС в 2019г снизится до 3,8% в 2020г - прогноз Минэкономразвития
Бакметрополитен возобновил нормальную работу
Американский частный корабль впервые совершит маневр по коррекции орбиты МКС
Около 20 человек обратились в службу «Скорой помощи» после обесточивания метрополитена в Баку во вторник
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Nar принял участие в ярмарке труда в Бакинском Университете Бизнеса
Животноводы проявляют большой интерес к кредитной кампании "AccessBank"
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений