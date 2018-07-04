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Дальнее зарубежье 04.07.2018 14:03

Москва и Пекин условились наращивать взаимодействие для урегулирования на Корейском полуострове

Россия и Китай подтвердили важность тесной координации усилий двух стран применительно к развитию ситуации на Корейском полуострове, высказались в поддержку позитивных тенденций на этом направлении, сообщает МИД России.

Накануне в Пекине прошла встреча замглавы МИД РФ Игоря Моргулова с китайским коллегой Кун Сюанью, которые являются сопредседателями российско-китайского регулярного Диалога по безопасности в Северо-Восточной Азии.

"Условились наращивать взаимодействие со всеми партнерами в интересах поддержания и дальнейшего развития политико-дипломатического процесса комплексного урегулирования проблем субрегиона", - говорится в сообщении МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, КИТАЙ, КОРЕЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]