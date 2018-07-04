Москва и Пекин условились наращивать взаимодействие для урегулирования на Корейском полуострове

Россия и Китай подтвердили важность тесной координации усилий двух стран применительно к развитию ситуации на Корейском полуострове, высказались в поддержку позитивных тенденций на этом направлении, сообщает МИД России.

Накануне в Пекине прошла встреча замглавы МИД РФ Игоря Моргулова с китайским коллегой Кун Сюанью, которые являются сопредседателями российско-китайского регулярного Диалога по безопасности в Северо-Восточной Азии.

"Условились наращивать взаимодействие со всеми партнерами в интересах поддержания и дальнейшего развития политико-дипломатического процесса комплексного урегулирования проблем субрегиона", - говорится в сообщении МИД РФ.