Азербайджан и Международная Федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца подписали меморандум о взаимопонимании

Правительство Азербайджана и Международной Федерацией обществ Красного креста и Красного полумесяца подписали Меморандум о взаимопонимании, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Меморандум подписали в Баку вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов и генеральный секретарь Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного полумесяца Эльхадж Ас Си.

"Документ предусматривает создание благоприятных условий для расширения практического сотрудничества между Азербайджаном и Федерацией в сферах представляющих взаимный интерес", - отметили в правительстве.

Ф.Исазаде