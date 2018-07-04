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Внешняя политика 04.07.2018 12:56

Азербайджан и Международная Федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца подписали меморандум о взаимопонимании

Правительство Азербайджана и Международной Федерацией обществ Красного креста и Красного полумесяца подписали Меморандум о взаимопонимании, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Меморандум подписали в Баку вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов и генеральный секретарь Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного полумесяца Эльхадж Ас Си.

"Документ предусматривает создание благоприятных условий для расширения практического сотрудничества между Азербайджаном и Федерацией в сферах представляющих взаимный интерес", - отметили в правительстве.

Ф.Исазаде

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Тэги: ФЕДЕРАЦИЯ, МЕМОРАНДУМ, ПОДПИСАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]