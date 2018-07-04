Азербайджан и Международная Федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца подписали меморандум о взаимопонимании

Правительство Азербайджана и Международной Федерацией обществ Красного креста и Красного полумесяца подписали Меморандум о взаимопонимании, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
Меморандум подписали в Баку вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов и генеральный секретарь Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного полумесяца Эльхадж Ас Си.
"Документ предусматривает создание благоприятных условий для расширения практического сотрудничества между Азербайджаном и Федерацией в сферах представляющих взаимный интерес", - отметили в правительстве.
Ф.Исазаде
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