Azexport.az и Bank VTB (Azerbaijan) договорились о совместных мерах по поддержке азербайджанского экспорта

Портал Azexport.az при Центре анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана и ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" договорились о совместной поддержке азербайджанских экспортеров.
Azexport.az и VTB Bank (Azerbaijan) в среду подписали меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».
В соответствии с документом, VTB Bank (Azerbaijan) будет представлять для местных экспортеров новые возможности экспортного финансирования в ряде стран своего присутствия.
Кроме того, меморандум предусматривает совместную организацию бизнес-миссий, конференций, обмен информацией о новых возможностях портала Azexport.az и презентация новых возможностей в сфере транспорта, логистики и страхования.
Руководитель портала Заур Гардашов в ходе церемонии подписания отметил, что меморандум внесет серьезный вклад в работу Azexport.az. "Для продажи продукции по более высокой цене и в рамках долгосрочных партнерских договоров с сетями магазинов в России и с другими потенциальными клиентами, для азербайджанских экспортеров, желающих отправлять им продукцию, Azexport.az совместно с банком VTB Bank (Azerbaijan) обеспечит финансирование в короткие сроки. Т.е. экспортеры для обеспечения бесперебойных поставок продукции смогут получить стоимость отправленной ими продукции через банк в течение нескольких дней», - отметил он.
По словам З.Гардашова, результаты исследований показывают, что договора о купле-продаже продукции с сетями маркетов и другими государственными и частными организациями обеспечивают экспортерам более высокую добавочную стоимость и надежность, нежели традиционные рынки и ярмарки.
«Однако, одним из аспектов, мешающих реализации азербайджанской продукции посредством таких надежных каналов, является большой срок выплаты денежных средств за отправленные товары - 60-90 дней. Это усложняет экспортеру организацию беспрерывной поставки», - отметил З.Гардашов.
Председатель правления VTB Bank (Azerbaijan), Евгений Кирин, в свою очередь отметил, что банк является членом группы, действующей в более чем 20 странах мира.
«Одной из основных целей нашего банка является помощь в выходе азербайджанского бизнеса на новые рынки. Уверен, что подписанный меморандум расширит финансовые возможности экспортеров Азербайджана и России и простимулирует предпринимательскую деятельность», - подчеркнул он.
Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.
Миссия Azexport.az заключается в представлении информации о товарах азербайджанского происхождения и предоставление выгодной платформы для их продажи на внешних и внутренних рынках. С этой целью ведущие мировые и местные транспортно-логистические компании интегрировались во взаимовыгодной форме на портал Azexport.az.
В ноябре 2008 года Центральный банк Азербайджана одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.
Н.Аббасова
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