Инаугурация Эрдогана пройдет в Турции 9 июля

Реджеп Тайип Эрдоган принесет присягу и вновь вступит в должность президента Турции 9 июля, сообщает в среду агентство "Анадолу".
Церемония инаугурации пройдет в парламенте Турции в 16:00 по местному времени (17:00 по бакинскому времени). Затем Р.Т.Эрдоган отправится в президентский дворец, где пройдет церемония перехода от парламентской формы власти к президентской, отмечает газета "Дейли сабах".
Также в понедельник будет объявлен новый состав кабинета министров Турции. Число министров в правительстве Турции сократится с 21 до 16 в результате объединения ряда министерств.
По итогам выборов Турция начала переход от парламентской формы правления к президентской. В результате будет упразднена должность премьер-министра, а президент будет назначать высокопоставленных чиновников, в частности вице-президентов и министров.
Одно и то же лицо, согласно изменениям в конституции Турции, сможет занять пост президента не более двух раз. Однако, если парламент страны в ходе второго срока главы государства примет решение о проведении досрочных выборов, действующий президент сможет выдвинуть свою кандидатуру еще раз, поясняет агентство.
Согласно предварительным итогам подсчета голосов выборов 24 июня Р.Т.Эрдоган получил более 52% голосов на выборах президента.
Азербайджан и Международная Федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца подписали меморандум о взаимопонимании
Власти Азербайджана считают, что оппозиционные круги пытались воспользоваться последними инцидентами для дестабилизации ситуации в стране
Размещение внутренних войск Армении в Карабахе усугубит урегулирование конфликта – МИД Азербайджана
Минналогов Азербайджана создало спецструктуру для макро- и микро- анализа налогоплательщиков
Azexport.az и Bank VTB (Azerbaijan) договорились о совместных мерах по поддержке азербайджанского экспорта
Инфляция в РФ после роста до 4,3% на фоне повышения НДС в 2019г снизится до 3,8% в 2020г - прогноз Минэкономразвития
Бакметрополитен возобновил нормальную работу
Американский частный корабль впервые совершит маневр по коррекции орбиты МКС
Около 20 человек обратились в службу «Скорой помощи» после обесточивания метрополитена в Баку во вторник
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Nar принял участие в ярмарке труда в Бакинском Университете Бизнеса
Животноводы проявляют большой интерес к кредитной кампании "AccessBank"
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений