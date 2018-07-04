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Регион 04.07.2018 13:27

Инаугурация Эрдогана пройдет в Турции 9 июля

Реджеп Тайип Эрдоган принесет присягу и вновь вступит в должность президента Турции 9 июля, сообщает в среду агентство "Анадолу".

Церемония инаугурации пройдет в парламенте Турции в 16:00 по местному времени (17:00 по бакинскому времени). Затем Р.Т.Эрдоган отправится в президентский дворец, где пройдет церемония перехода от парламентской формы власти к президентской, отмечает газета "Дейли сабах".

Также в понедельник будет объявлен новый состав кабинета министров Турции. Число министров в правительстве Турции сократится с 21 до 16 в результате объединения ряда министерств.

По итогам выборов Турция начала переход от парламентской формы правления к президентской. В результате будет упразднена должность премьер-министра, а президент будет назначать высокопоставленных чиновников, в частности вице-президентов и министров.

Одно и то же лицо, согласно изменениям в конституции Турции, сможет занять пост президента не более двух раз. Однако, если парламент страны в ходе второго срока главы государства примет решение о проведении досрочных выборов, действующий президент сможет выдвинуть свою кандидатуру еще раз, поясняет агентство.

Согласно предварительным итогам подсчета голосов выборов 24 июня Р.Т.Эрдоган получил более 52% голосов на выборах президента.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРИСЯГА, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]