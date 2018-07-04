Инаугурация Эрдогана пройдет в Турции 9 июля

Реджеп Тайип Эрдоган принесет присягу и вновь вступит в должность президента Турции 9 июля, сообщает в среду агентство "Анадолу".

Церемония инаугурации пройдет в парламенте Турции в 16:00 по местному времени (17:00 по бакинскому времени). Затем Р.Т.Эрдоган отправится в президентский дворец, где пройдет церемония перехода от парламентской формы власти к президентской, отмечает газета "Дейли сабах".

Также в понедельник будет объявлен новый состав кабинета министров Турции. Число министров в правительстве Турции сократится с 21 до 16 в результате объединения ряда министерств.

По итогам выборов Турция начала переход от парламентской формы правления к президентской. В результате будет упразднена должность премьер-министра, а президент будет назначать высокопоставленных чиновников, в частности вице-президентов и министров.

Одно и то же лицо, согласно изменениям в конституции Турции, сможет занять пост президента не более двух раз. Однако, если парламент страны в ходе второго срока главы государства примет решение о проведении досрочных выборов, действующий президент сможет выдвинуть свою кандидатуру еще раз, поясняет агентство.

Согласно предварительным итогам подсчета голосов выборов 24 июня Р.Т.Эрдоган получил более 52% голосов на выборах президента.