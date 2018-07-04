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Бизнес и законодательство 04.07.2018 13:50

Минналогов Азербайджана создало спецструктуру для макро- и микро- анализа налогоплательщиков

Министерство налогов Азербайджана создало структуру для проведения макро- и микроэкономического анализа налогоплательщиков.

"Формирование аналитической базы налогоплательщиков на микро- и макро-уровне является одной из институциональных задач", - сказал советник министра налогов Хагани Абдуллаев, слова которого приводятся в сообщении Минналогов.

Реформы в налоговой системе направлены, в том числе, и на повышение налоговой культуры у предпринимателей.

"Кроме этого, в налоговой системе должны проводиться фундаментальные и глубокие экономические исследования и анализ. Это имеет важное значение для правильной оценки налогооблагаемой базы, оптимального прогнозирования поступлений по отдельным видам налогов", - отметил Х.Абдуллаев.

Для развития аналитического потенциала Минналогов также планирует проведение комплекс мероприятий.

Кроме этого, налоговое ведомство планирует проведение широкого микроэкономического анализа. По мнению заместителя гендиректора Департамента экономического анализа и экспертизы Минналогов Эльчина Атакишиева, проведение такого анализа позволит получить более полную информацию о налогоплательщиках ит их операциях.

"Минналогов намерено провести глубокий анализ экономических процессов в ряде отраслях. Эти работы будут по трем направлениям – по акцизным товарам, по участникам нефтегазового рынка и финансово-промышленным группам", - отметил Э.Атакишиев.

По его мнению, все эти действия позволят сформировать широкую аналитическую базу.

"Наличие такой аналитической базы также положительно повлияет на сокращение числа уклонений от уплаты налогов, расширения безналичных расчетов", - добавил Э.Атакишиев.

А.Азизов

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Тэги: МИННАЛОГОВ, АНАЛИТИКА, БАЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]