Бакметрополитен возобновил нормальную работу

Бакинский метрополитен в среду днем восстановил работу в штатном режиме, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе ЗАО "Бакинский метрополитен".

Ранее сообщалось, что Бакметрополитен в среду будет закрыт для пассажироперевозок после аварии в энергосистеме Азербайджана 3 июля.

"Деятельность Бакметрополитена уже восстановлена в нормальном режиме", - подчеркнули в пресс-службе общества.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. Основной причиной аварии, по первичным оценкам Минэнерго, стало размыкание на подстанции, что нарушило нормальную деятельность всей электростанции. По данным Минэнерго, эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В данное время ведутся ремонтные работы на Азербайджанской ТЭС.

В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В Баку энергоснабжение было восстановлено на 100%, в регионах страны - на 85-86%.

Однако, в вечерние часы вторника Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света. В настоящее время энергоснабжение в Азербайджане, в том числе в Баку, восстановлено на 100%.

Ситуация находится под контролем президента Азербайджана Ильхама Алиева. Распоряжением И.Алиева создана Госкомиссия для устранения последствий аварии на ТЭС, ее главой назначен первый вице-премьер страны.

А.Азизов