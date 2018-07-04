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ТЭК 04.07.2018 16:00

ConocoPhillips и BP согласовали сделку по объему активами

ConocoPhillips и BP заключили соглашение об обмене активами, в рамках которого американская нефтекомпания получит крупную долю в месторождении Greater Kuparuk Area на Аляске, а британская - увеличит долю в месторождении Clair в Северном море.

ConocoPhillips приобретет 39,2%-ную долю BP в месторождении Kuparuk, находящемуся в 40 милях к западу от Прадхо-бей на северном побережье Аляски, говорится в пресс-релизе Conoco.

Помимо этого, американская компания купит 38%-ную долю BP в компании-операторе трубопроводов Kuparuk Transportation Company.

Тем временем, BP получит 16,5% в уже разрабатываемом британской компанией месторождении Clair, которое расположено к западу от Шетландских островов, за счет покупки подразделения Conoco. В результате доля BP в месторождении повысится до 45,1%, а Conoco сохранит за собой 7,5%-ную долю.

Компании не стали раскрывать деталей сделок, которые требуют одобрения регулирующих органов. Однако в Conoco отмечают, что сделки, вероятно, не потребуют денежных затрат ни от одной из компаний.

Объем добычи углеводородов на месторождении Clair в 2017 году составлял в среднем 21 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./с.). В этом году, как ожидается, стартует вторая фаза освоения этого месторождения, что может увеличить добычу на 120 тыс. б.н.э./с.

Conoco в прошлом месяце завершила сделку объемом $400 млн по покупке активов Anadarko Petroleum на Аляске.

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Тэги: НЕФТЕКОМПАНИИ, АКТИВЫ, ОБМЕН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]