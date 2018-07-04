ConocoPhillips и BP согласовали сделку по объему активами

ConocoPhillips и BP заключили соглашение об обмене активами, в рамках которого американская нефтекомпания получит крупную долю в месторождении Greater Kuparuk Area на Аляске, а британская - увеличит долю в месторождении Clair в Северном море.
ConocoPhillips приобретет 39,2%-ную долю BP в месторождении Kuparuk, находящемуся в 40 милях к западу от Прадхо-бей на северном побережье Аляски, говорится в пресс-релизе Conoco.
Помимо этого, американская компания купит 38%-ную долю BP в компании-операторе трубопроводов Kuparuk Transportation Company.
Тем временем, BP получит 16,5% в уже разрабатываемом британской компанией месторождении Clair, которое расположено к западу от Шетландских островов, за счет покупки подразделения Conoco. В результате доля BP в месторождении повысится до 45,1%, а Conoco сохранит за собой 7,5%-ную долю.
Компании не стали раскрывать деталей сделок, которые требуют одобрения регулирующих органов. Однако в Conoco отмечают, что сделки, вероятно, не потребуют денежных затрат ни от одной из компаний.
Объем добычи углеводородов на месторождении Clair в 2017 году составлял в среднем 21 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./с.). В этом году, как ожидается, стартует вторая фаза освоения этого месторождения, что может увеличить добычу на 120 тыс. б.н.э./с.
Conoco в прошлом месяце завершила сделку объемом $400 млн по покупке активов Anadarko Petroleum на Аляске.
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