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Регион 04.07.2018 15:42

Племянника экс-президента Армении Саргсяна через 11 лет обвинили в покушении на убийство

Генеральная прокуратура Армении возобновила производство уголовного дела по статье "покушение на убийство", фигурантом которого стал сын брата бывшего президента Армении Сержа Саргсяна - Айк Саргсян.

Как сообщает пресс-служба генпрокуратуры Армении, 1 апреля 2007 года с огнестрельным ранением в области живота в больницу был доставлен житель Еревана Д.Симонян. В тот же день в полицию явился А.Гевондян, предъявив пистолет и патроны, и сообщил, что нашел оружие во дворе детского сада, и в результате неосторожного обращения с пистолетом случайно выстрелил в своего друга.

Тогда было возбуждено уголовное дело по ст.120 УК Армении (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Дело было закрыто в связи с примирением сторон.

Между тем, согласно сообщению Генпрокуратуры, 29 июня потерпевший Д.Симонян направил заявление в прокуратуру, сообщив, что в тот день под воздействием наркотиков в него выстрелил Айк Александрович Саргсян. По его словам, инцидент произошел в их доме - в предусмотренной для охраны комнате.

Пострадавшего доставили в больницу А.Саргсян и его брат Нарек Саргсян, пригрозив убить, если он расскажет, что на самом деле произошло в их доме.

Возбуждено уголовное дело по ст.34-104 УК Армении (покушение на убийство, наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет).

Ранее сообщалось, что в квартире Александра Саргсяна спецслужба Армении проводит следственные действия, а во дворе его дома выставлены автоматчики.

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Тэги: АРМЕНИЯ, САРГСЯН, ПЛЕМЯННИК, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]