В Москве ждут от саммита в Хельсинки позитивного импульса для выстраивания российско-американских отношений - МИД РФ

В Москве рассчитывают, что предстоящий саммит РФ-США придаст позитивную динамику развитию отношений двух стран, заявил в среду директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

"Рассчитываем, что предстоящий саммит президентов России и США придаст позитивную динамику в дальнейшем выстраивании наших отношений", - сказал он журналистам в Москве.

Как сообщалось встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля.