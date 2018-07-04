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Дальнее зарубежье 04.07.2018 16:20

В МИД РФ заявили, что встреча Лаврова и Помпео теоретически может пройти "на полях" саммита в Хельсинки

Встреча глав МИД РФ и США Сергея Лаврова и Майка Помпео может пройти в Хельсинки, на "полях" саммита, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

"Чисто теоретически, если госсекретарь (США Майк) Помпео тоже будет в Хельсинки, то она может состояться прямо там", - заявил он журналистам в Москве.

Как сообщалось, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.

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Тэги: РОССИЯ, США, МИД, ХЕЛЬСИНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]