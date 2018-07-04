Встреча глав МИД РФ и США Сергея Лаврова и Майка Помпео может пройти в Хельсинки, на "полях" саммита, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

"Чисто теоретически, если госсекретарь (США Майк) Помпео тоже будет в Хельсинки, то она может состояться прямо там", - заявил он журналистам в Москве.

Как сообщалось, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.