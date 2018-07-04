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04.07.2018 15:40

На рейсах в/из США вводится ограничение на провоз порошкообразных веществ

В соответствии с распоряжением Управления по безопасности на траспорте (TSA), на всех перелетах в/из Соединенных Штатов Америки вводится запрет на провоз порошкообразных веществ в ручной клади пассажиров объемом более 350 мл.

В том числе к ним относятся мука, сахар, кофе, пищевые специи, сухое молоко и другие подобные продукты. Если эти вещества не понадобятся пассажиру во время полета, их необходимо сдать в регистрируемый багаж.

Лекарства (порошки) и детские смеси объемом более 350 мл могут перевозиться в салоне самолета при условии, что они запечатаны.

Продукты, купленные в беспошлинных зонах аэропортов (Duty Free), допускаются к провозу при условии, что они будут запечатаны, а также при наличии чека, подтверждающего покупку.

Отметим, что из Международного аэропорта Гейдар Алиев выполняются регулярные прямые рейсы по маршруту Баку–Нью-Йорк–Баку. Рейс AZAL J2-101/J2-102 выполняется два раза в неделю – по понедельник и субботам на самолете Boeing 787 Dreamliner.

Сотрудниками службы авиационной безопасности в аэропортах Баку и Нью-Йорка вопрос провоза запрещенных веществ в ручной клади будет строго контролироваться.

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» просим пассажиров принять во внимание новые правила провоза багажа.

Пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]