На рейсах в/из США вводится ограничение на провоз порошкообразных веществ

В соответствии с распоряжением Управления по безопасности на траспорте (TSA), на всех перелетах в/из Соединенных Штатов Америки вводится запрет на провоз порошкообразных веществ в ручной клади пассажиров объемом более 350 мл.
В том числе к ним относятся мука, сахар, кофе, пищевые специи, сухое молоко и другие подобные продукты. Если эти вещества не понадобятся пассажиру во время полета, их необходимо сдать в регистрируемый багаж.
Лекарства (порошки) и детские смеси объемом более 350 мл могут перевозиться в салоне самолета при условии, что они запечатаны.
Продукты, купленные в беспошлинных зонах аэропортов (Duty Free), допускаются к провозу при условии, что они будут запечатаны, а также при наличии чека, подтверждающего покупку.
Отметим, что из Международного аэропорта Гейдар Алиев выполняются регулярные прямые рейсы по маршруту Баку–Нью-Йорк–Баку. Рейс AZAL J2-101/J2-102 выполняется два раза в неделю – по понедельник и субботам на самолете Boeing 787 Dreamliner.
Сотрудниками службы авиационной безопасности в аэропортах Баку и Нью-Йорка вопрос провоза запрещенных веществ в ручной клади будет строго контролироваться.
Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» просим пассажиров принять во внимание новые правила провоза багажа.
Пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии»
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