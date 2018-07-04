Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9828 RUR   0.0269 GBR   2.244 TRY   0.3638

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.14 Brent   77.76

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 38° Завтра 23° 36° 6 Июл 23° 33° 7 Июл 21° 30°

СНГ 04.07.2018 16:36

МВД РФ подготовило законопроекты по упрощению получения гражданства России

Главное управление МВД РФ по вопросам миграции разработало два законопроекта по упрощению получения гражданства страны, заявила начальник управления Ольга Кириллова.

"Сегодня вышел подготовленный МВД законопроект, который направлен на урегулирование правового статуса достаточно большой группы людей, который долгое время находятся вне правого поля. Я говорю о тех, кто приехал после июля 2002 года, нарушил установленный срок нахождения в стране (90 дней - ИФ) и уже долгие годы расплачивается за совершение административного правонарушения", - сказала О.Кириллова в ходе пресс-конференции в среду.

Она добавила, что под действие документа попадают, в частности, лица без гражданства, которые были осуждены в России и после освобождения им некуда уехать.

"Люди смогут обратиться в наши подразделения и получить документ, удостоверяющий личность. Это послужит основанием для получения гражданства", - добавила О.Кириллова.

Кроме того, по её словам, разработан еще один законопроект, направленный на упрощение процедуры получения гражданства для участников госпрограммы по добровольному переселению соотечественников.

"Понятие соотечественника есть в законе, оно включает в себя большую группу: имеет ли участник корни (в РФ - ИФ), выходец ли из России, проживали ли ранее здесь родственники. Пришло время дать четкое понятие соотечественника", - добавила в свою очередь замначальника управления Валентина Казакова.

Представитель ведомства добавила, что по возникшим проблемам управление пытается упростить процедуру получения гражданства. Этот документ уже внесён в правительство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МВД, ГРАЖДАНСТВО, ЗАКОНОПРОЕКТЫ


Похожие новости


Путин: сотрудники органов внутренних дел надежно защищают безопасность россиян и борются с терроризмом Более 24 млн человек в России приняли участие в праздновании Дня Победы - МВД Россия отмечает необходимость в развитии сотрудничества с Азербайджаном по линии МВД МВД России и Азербайджана подписали программный документ о сотрудничестве в правоохранительной сфере Сотрудничество Баку, Москвы и Тегерана нацелено на укрепление безопасности в регионе – Алиев Замглавы МВД РФ отмечает отсутствие проблем с азербайджанскими трудовыми мигрантами в России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]