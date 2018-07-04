Госагентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии и Caspian European Club расширяют сотрудничество

Председатель Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана Аким Бадалов принял делегацию членов правления Caspian European Club во главе с первым заместителем председателя и главным исполнительным директором Клуба Тельманом Алиевым.

Во время встречи были обсуждены возможности расширения двустороннего сотрудничества, деятельность Caspian European Club и ключевые аспекты развития сферы альтернативных и возобновляемых источников энергии.

Одной из тем стало обсуждение возможности перехода отдаленных населенных пунктов, а также больших городов, социальных объектов (больницы, школы), общественного транспорта и метрополитена и объектов стратегического значения на альтернативные и возобновляемые источники энергии. Эта тема будет обсуждена на законодательном, правительственном уровнях, а также с частным бизнесом с точки зрения создания благоприятного инвестиционного климата для привлечения иностранных инвестиций и технологий в эту сферу. Встречи в данном формате с аналогичными структурами будут продолжены. В рамках заседания экспертного совета, который состоится на следующей неделе при участии руководителей и представителей государственных и частных компаний, местных и иностранных экспертов будет подготовлен специальный отчет, который будет предоставлен Его Превосходительству Президенту Азербайджанской Республики, ПредседателюCaspian European Club Ильхаму Алиеву.

Тельман Алиев поблагодарил Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана за оказанное внимание и сотрудничество с Caspian European Club.

Он выразил надежду, что двустороннее сотрудничество будет способствовать решению проблем в сфере альтернативных и возобновляемых источников энергии, а Caspian European Club в свою очередь приложит все усилия по предложениям для продолжения активного диалога между бизнесом и Госагентством.

По итогам встречи, которая длилась 3 часа 15 минут была достигнута договоренность о создании постоянной рабочей группы, в рамках которой оперативно будут обсуждаться все проблемы, просьбы и предложения компаний членов Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian European Club, в сфере альтернативных и возобновляемых источников энергии.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.

24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.

Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.