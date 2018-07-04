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Регион 04.07.2018 16:02

Европарламент одобрил соглашение о партнерстве Армения-ЕС

Европейский парламент одобрил соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом.

Как сообщил на своей странице в Facebook председатель постоянной комиссии парламента Армении по внешним связям Армен Ашотян, Европарламент поддержал также резолюцию об отношениях Армения-ЕС.

По его словам, за соглашение о партнерстве проголосовали 573 парламентария, против - 50, 45 воздержались. За резолюцию проголосовали 598 депутатов, 52 были против, а 27 воздержались.

Армения подписала соглашение о партнерстве с ЕС, являясь членом с ЕАЭС. Документ уже ратифицирован парламентом Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕС, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]