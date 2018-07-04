Европарламент одобрил соглашение о партнерстве Армения-ЕС

Европейский парламент одобрил соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом.

Как сообщил на своей странице в Facebook председатель постоянной комиссии парламента Армении по внешним связям Армен Ашотян, Европарламент поддержал также резолюцию об отношениях Армения-ЕС.

По его словам, за соглашение о партнерстве проголосовали 573 парламентария, против - 50, 45 воздержались. За резолюцию проголосовали 598 депутатов, 52 были против, а 27 воздержались.

Армения подписала соглашение о партнерстве с ЕС, являясь членом с ЕАЭС. Документ уже ратифицирован парламентом Армении.