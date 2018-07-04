Европарламент одобрил соглашение о партнерстве Армения-ЕС

Европейский парламент одобрил соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом.
Как сообщил на своей странице в Facebook председатель постоянной комиссии парламента Армении по внешним связям Армен Ашотян, Европарламент поддержал также резолюцию об отношениях Армения-ЕС.
По его словам, за соглашение о партнерстве проголосовали 573 парламентария, против - 50, 45 воздержались. За резолюцию проголосовали 598 депутатов, 52 были против, а 27 воздержались.
Армения подписала соглашение о партнерстве с ЕС, являясь членом с ЕАЭС. Документ уже ратифицирован парламентом Армении.
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