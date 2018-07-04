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Бизнес и законодательство 04.07.2018 17:07

Предприниматели на ЧМ-2018 заработали 4,5 млрд рублей благодаря болельщикам - глава думского комитета

Благодаря приезду болельщиков на Чемпионат мира по футболу в Россию предприниматели уже выручили около 4,5 млрд рублей, заявил в среду глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев со ссылкой на данные системы оплаты VISA.

"Почти 5 млрд (рублей) поступило на счета наших предпринимателей только по системе оплаты VISA: 2,5 млрд по городам, примерно 2 млрд в Москве", - сказал М.Дегтярев на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что другие платежные системы не предоставляют данных. Кроме того, ЧМ закончится только 15 июля, то есть это далеко не полная сумма, которая поступила и поступит на счета российских предпринимателей.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГОСДУМА, ЧМ2018, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]