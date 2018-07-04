Предприниматели на ЧМ-2018 заработали 4,5 млрд рублей благодаря болельщикам - глава думского комитета

Благодаря приезду болельщиков на Чемпионат мира по футболу в Россию предприниматели уже выручили около 4,5 млрд рублей, заявил в среду глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев со ссылкой на данные системы оплаты VISA.

"Почти 5 млрд (рублей) поступило на счета наших предпринимателей только по системе оплаты VISA: 2,5 млрд по городам, примерно 2 млрд в Москве", - сказал М.Дегтярев на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что другие платежные системы не предоставляют данных. Кроме того, ЧМ закончится только 15 июля, то есть это далеко не полная сумма, которая поступила и поступит на счета российских предпринимателей.