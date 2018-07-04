Ростуризм создал межведомственный штаб в связи с приостановлением деятельности туроператоров

Ростуризм создал межведомственный оперативный штаб в связи с приостановлением деятельности туроператоров "Натали Турс" и "DSBW-TOURS", сообщает в среду пресс-служба Ростуризма.

По данным ведомства, штаб во главе с руководителем Ростуризма Олегом Сафоновым будет осуществлять мониторинг сложившейся ситуации и вырабатывать направленные на защиту прав и законных интересов туристов меры при участии представителей МИД России, Роспотребнадзора, Росавиации, ассоциации "Турпомощь", а также общественных объединений туроператоров.

Также в Ростуризме организована работа "горячей линии". Информацию о ситуации с "Натали Турс" и рекомендации по действиям, которые необходимо предпринять, туристы смогут получить по тел.: +7 (495) 607-71-17 и +7 (499) 678-12-03.