Рубль сдержанно слабеет к доллару и евро днем в среду

Доллар США и евро укрепляются на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в среду днем, рубль сдержанно слабеет к бивалютной корзине в условиях сниженной активности нерезидентов из-за выходного дня в США, где празднуют День независимости.

Курс доллара США составил 63,29 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 14,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 73,65 руб./EUR1, поднявшись на 4,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 10,02 копейки - до 67,95 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 июля на 0,73 копейки, до 63,2267 руб./$1, и увеличил курс евро на 0,85 копейки, до 73,7097 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного опустился к доллару и евро на дневных торгах в условиях сниженной активности участников. В среду, 4 июля, биржи США закрыты в связи с празднованием в стране Дня независимости, поэтому торги на большинстве мировых бирж, включая российские, проходят без участия значительной части нерезидентов.

Рубль в ходе торгов в среду днем лишь слегка подрос к доллару и евро на решении Минфина РФ снизить объем покупки валюты с рекордных 379,7 млрд рублей в июне до 347,7 млрд рублей в июле. После объявления июльских объемов валютных интервенций, осуществляемых Минфином в рамках бюджетного правила, рубль укрепился всего на 1 копейку к доллару и на 2,75 копейки - к евро.

Минфин с 6 июля по 6 августа купит на рынке валюту на 347,7 млрд рублей (379,7 млрд рублей в июне), ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,8 млрд рублей (19,1 млрд рублей в июне), сообщается на сайте финансового ведомства.

Минфин в среду размещает ОФЗ серии 25083 в объеме 15 млрд рублей и ОФЗ серии 26224 на сумму 15 млрд рублей. На аукционе по размещению бумаг серии 25083 со сроком погашения в декабре 2021 года спрос превысил предложение более чем в 3,5 раза, составив 53 млрд 46 млн рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 99,09% от номинала, что соответствует доходности 7,43% годовых. Результаты размещения ОФЗ серии 26224 на момент написания комментария не были известны.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов в среду на фоне разнонаправленных факторов. В частности, поддержку рынку оказывает новость о резком сокращении товарных запасов топлива в США на минувшей неделе. С другой стороны, негативное влияние оказывают заявления представителей Саудовской Аравии о том, что страна готова использовать резервные мощности для увеличения поставок нефти на мировой рынок.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,44% - до $78,1 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились на $0,28 (0,38%) - до $73,86 за баррель. В среду обычная сессия на NYMEX проводиться не будет в связи с выходным днем в США.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 4,5 млн баррелей, тогда как аналитики рассчитывали на менее значительное сокращение - на 3,267 млн баррелей, пишет OilPrice. Неделей ранее API сообщил об уменьшении резервов на почти 9,23 млн баррелей, а министерство энергетики США - на 9,89 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерства энергетики США в связи с праздником будут обнародованы на день позже обычного - в четверг в 18:00 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют снижение запасов нефти на 4,5 млн баррелей, бензина - на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 250 тыс. баррелей.

"Несмотря на то, что на глобальных рынках продолжают преобладать настроения, ограничивающие спрос на активы emerging markets, российской валюте удается извлекать выгоду из высоких нефтяных цен и демонстрировать ограниченную реакцию на внешние раздражители. В то же время риски возобновления давления на рубль и прочие валюты emerging markets остаются повышенными. До конца текущей недели рынкам предстоит оценить "минутки" ФРС (в четверг) и статистику по рынку труда США (в пятницу), которые могут возобновить укрепление доллара США. Кроме того, в пятницу рынки будут опасаться эскалации торговой напряженности между Китаем и США, после того, как стороны обменяются тарифными ограничениями на импорт", - отмечает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"Отсутствие важных событий на текущей неделе и сегодняшний выходной день в США могут предопределить нейтральный характер валютных торгов. Текущая расстановка сил не предполагает существенных изменений обменных курсов рубля, поэтому в паре с долларом российская валюта, вероятно, продолжит колебаться вокруг уровня 63 руб./$1", - подчеркивает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

Банк России в среду, 4 июля, провел аукцион "тонкой настройки" сроком на два дня, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 400 млрд рублей (при лимите 400 млрд рублей и спросе 697,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,21% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу снизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок снизились на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,21% и 7,29% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 7,38% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 7,42% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 7,38% годовых.