Польский премьер призвал Европарламент по-новому взглянуть на европейскую интеграцию

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в среду на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге, настойчиво призывал ЕС адаптироваться к меняющемуся миру и соответствовать ожиданиям своих граждан.

"Мы видим, что сегодня ряд европейцев не поддерживают дальнейшую интеграцию. Некоторые открыто выступают против Европейского союза. Мы можем закрывать на это глаза, мы можем негодовать или думать, что это маргинальная часть реальности. Но это не изменит реальность, и это не маргинальный феномен", - заявил глава польского правительства в своем докладе о будущем Европейского союза.

"Это знак того, что мы совершили ошибки и что мы должны исправить наши ошибки. Вместо того чтобы беспокоиться о популизме, нам бы стоило задать себе вопрос, почему стольким европейцам сегодня не нравится то, как развивается Европейский союз. Ответ на этот вопрос не однозначен. Но я думаю, что главное находится в самих корнях тех больших перемен, которые мы переживаем. Люди жаждут свободы. Они хотят сами решать то, как будут функционировать общество, их семьи. Когда они видят, что теряют контроль, что на самом деле они не контролируют судьбы мира или Европы, у них появляется чувство, что их отвергают", - продолжил М.Моравецкий.

"Я думаю, что мы все убеждены, пусть одни более, другие - менее, что европейская интеграция - это одна из лучших идей истории, одна из лучших идей не только Европы, но и всего мира. Однако, если наши граждане не разделяют эту идею, не будет настоящей интеграции. Вот почему при дальнейшем развитии Европейского союза необходимо услышать эти голоса", - настаивал премьер-министр.

То есть, считает он, "чтобы продвигать европейский проект, нужно усилить демократическую легитимность". "Можно назвать это популизмом, но рано или поздно придется задать себе вопрос: ответить на чаяния граждан - это популизм? Или речь идет, скорее, о самой сути демократии?", - сказал польский премьер.

Он подчеркнул, что "Европа переживает демократическое пробуждение, показывающее, что мы должны обновить социальный контракт, который был успехом послевоенной европейской интеграции".

"Как ответить на это демократическое пробуждение? Ответ в сообществе, которое адаптируется к новизне, не отказываясь от своего долга перед гражданами. Чтобы ответить на все эти вызовы, мы должны сделать переоценку соотношению роли национальных государств и сотрудничеству на европейском уровне", - объяснил М.Моравецкий.

"Это видение союза, которое хочет предложить Польша", - добавил он.

По его словам, несмотря на разногласия между европейцами, их объединяет европейская идентичность.

"Недавно здесь, в (Евро)парламенте, нам довелось слышать о "европейском суверенитете". Это верно. Европа должна быть главным игроком на мировом уровне, должна быть сильной, чтобы защищать наши интересы. Но этот европейский суверенитет не может означать, что Европейский союз строится в ущерб суверенных государств. Потому что сила Европы - это также и сила этих государств-членов. Слабые государства-члены, страны, интересы которых презираются, - вот рецепт для союза, который никого не заинтересует и который к тому же сам станет проблемой, а не решением наших проблем", - отметил премьер-министр Польши.

Он указал на то, что "европейская интеграция никогда не была целью в себе". "Ее цель - обеспечить мир, благосостояние, развитие, демократию и справедливость для всех. Европейское сообщество находится на перепутье, оно должно снова слушать своих граждан", - заявил М.Моравецкий.

Поблагодарив в заключительном слове европейских депутатов и представителя Еврокомиссии за комментарии и замечания, он при этом заявил: "Вместе с тем, никогда не будет правильным, чтобы государство - такое гордое государство, как наше - выслушивало уроки. Потому что именно так мы приходим к поляризации. Мы еще раз призываем к диалогу, который мы ведем".

"Мы несколько разочарованы позицией Европейской комиссии, но спасибо также за сравнение разных государств-членов, когда вы судите о наших реформах. Потому что то, что мы делаем, ничем не отличается от того, что страны Западной Европы уже реализовали у себя", - парировал М.Моравецкий критику в адрес Польши.