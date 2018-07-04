Расследованием нового инцидента близ Солсбери занялось контртеррористическое подразделение полиции

К расследованию инцидента, в результате которого в городе Эймсбери от воздействия неизвестного вещества пострадали два человека, присоединилось контртеррористическое подразделение британской полиции, сообщил в среду его Twitter.

"Учитывая недавние события в Солсбери, офицеры контртеррористической сети работают совместно с коллегами из полиции Уилтшира по инциденту в Эймсбери. Как заявляла полиция Уилтшира, они открыты любым версиям относительно обстоятельств вокруг инцидента", - говорится в сообщении контртеррористической полиции.

Ранее "Скай ньюз" сообщил, что пробы, полученные в ходе расследования инцидента, направили в лабораторию Портон-Даун. Эту информацию подтверждает газета Guardian. Источники в британском правительстве рассказали газете, что еще рано говорить о том, идет ли речь об инциденте, связанном с наркотиками, или же о "чем-то более пагубном".

Источник газеты не стал отвергать, что инцидент может оказаться серьезным, и отметил, что власти Великобритании пристально следят за происходящим.

Ранее полиция графства Уилтшир сообщила, что 30 июня два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в Эймсбери были госпитализированы в критическом состоянии в больницу Солсбери. Пострадавшие - мужчина и женщина, им около 40 лет.

Изначально полиция полагала, что состояние пострадавших связано с употреблением наркотиков, однако проводятся дополнительные исследования, и полиция готова рассматривать другие версии.

У дома, где были обнаружены пострадавшие, дежурит сотрудник полиции, однако ограждения не установлены. В Эймсбери перекрыли доступ к ряду мест, которые посещали пострадавшие незадолго до инцидента.

Место происшествия посетила мэр Эймсбери Маргарет Стрейндж, она поговорила с сотрудниками полиции. "Очевидно, что когда такое происходит у твоего порога, это вызывает беспокойство", - отметила М.Стрейндж.

Соседи пострадавших рассказали, что перед инцидентом пара посещала барбекю, организованное баптистской церковью Эймсбери. Но пара не являлась частыми посетителями церкви.

Город Эймсбери расположен на расстоянии порядка 15 км от города Солсбери, в котором произошел инцидент с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Эймсбери известен тем, что он располагается в непосредственной близости от одной из главных достопримечательностей Великобритании - Стоунхенджа.

Бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

С.Скрипаль был выписан из больницы в начале марта 2018 года. Ю.Скрипаль ранее также была выписана из больницы. 23 мая она поблагодарила посольство РФ в Великобритании за предложенную помощь, но отметила, что пока не хочет ею воспользоваться. Ю.Скрипаль также заявила, что в будущем хотела бы вернуться в Россию.