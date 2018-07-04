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Дальнее зарубежье 04.07.2018 18:05

На Западном берегу реки Иордан произошли столкновения палестинцев с полицией из-за сноса поселения бедуинов

Столкновения между полицейскими и протестующими произошли на Западном берегу реки Иордан в бедуинском поселении, которое подготовлено к сносу в соответствии с решением израильского суда, сообщает в среду сайт газеты "Таймс оф Исраэл".

По данным издания, два человека были арестованы стражами порядка за противодействие сносу домов.

Жители пытались блокировать строительную технику для того, чтобы остановить дальнейшее ее продвижение в населенный пункт. Помимо этого, некоторые из них бросали камни в сотрудников полиции.

Информации о пострадавших в ходе протестов пока нет.

В мае этого года Верховный суд Израиля одобрил снос деревни бедуинов в палестинской общине Хан аль-Ахмар. В Израиле считают, что поселение было возведено незаконно. По данным ООН, в поселении проживает 180 человек. Израильские предложили им новое место для создания поселения. Однако те заявили, что предложенное место не подходит им.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПОСЕЛЕНИЕ, СНОС, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]