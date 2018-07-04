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СНГ 04.07.2018 17:10

Первый вице-премьер Дагестана уволен, в его кабинете и доме идут обыски

Врио главы Дагестана Владимир Васильев заявил сообщил об освобождении от занимаемой должности первого заместителя председателя правительства республики Рамазана Алиева и о проведении следственных действий в его кабинете.

"Сегодня в Махачкале состоялось совещание, на котором Владимир Васильев заявил о том, что первый вице-премьер Рамазан Алиев в среду уволен. В его кабинете проходят обыски", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

В свою очередь информированный источник сообщил, что в доме экс-чиновника также идут обыски.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ЧИНОВНИК, ОБЫСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]