Первый вице-премьер Дагестана уволен, в его кабинете и доме идут обыски

Врио главы Дагестана Владимир Васильев заявил сообщил об освобождении от занимаемой должности первого заместителя председателя правительства республики Рамазана Алиева и о проведении следственных действий в его кабинете.
"Сегодня в Махачкале состоялось совещание, на котором Владимир Васильев заявил о том, что первый вице-премьер Рамазан Алиев в среду уволен. В его кабинете проходят обыски", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации главы и правительства республики.
В свою очередь информированный источник сообщил, что в доме экс-чиновника также идут обыски.
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