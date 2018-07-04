Первый вице-премьер Дагестана уволен, в его кабинете и доме идут обыски

Врио главы Дагестана Владимир Васильев заявил сообщил об освобождении от занимаемой должности первого заместителя председателя правительства республики Рамазана Алиева и о проведении следственных действий в его кабинете.

"Сегодня в Махачкале состоялось совещание, на котором Владимир Васильев заявил о том, что первый вице-премьер Рамазан Алиев в среду уволен. В его кабинете проходят обыски", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

В свою очередь информированный источник сообщил, что в доме экс-чиновника также идут обыски.