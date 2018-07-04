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ТЭК 04.07.2018 17:28

ЕБРР одобрил кредит на $500 млн для финансирования TAP

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 4 июля 2018 года утвердил предоставление кредита в $500 млн на финансирование строительства Транс-Адриатического газопровода (TAP), говорится в сообщении банка.

Бенефициаром по кредиту выступает компания Trans Adriatic Pipeline AG.

Общая стоимость TAP оценивается в 4,5 млрд евро.

TAP являются частью проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК), предусматривающего создание трубопроводной инфраструктуры для поставок азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2» в Европу.

Первоначальная мощность TAP составит 10 млрд кубометров в год с возможностью ее удвоения.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.

Долевое распределение между акционерами в проекте Трансадриатического газопровода выглядит следующим образом: Госнефтекомпания Азербайджана (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Н.Аббасова

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]