ЕБРР одобрил кредит на $500 млн для финансирования TAP

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 4 июля 2018 года утвердил предоставление кредита в $500 млн на финансирование строительства Транс-Адриатического газопровода (TAP), говорится в сообщении банка.
Бенефициаром по кредиту выступает компания Trans Adriatic Pipeline AG.
Общая стоимость TAP оценивается в 4,5 млрд евро.
TAP являются частью проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК), предусматривающего создание трубопроводной инфраструктуры для поставок азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2» в Европу.
Первоначальная мощность TAP составит 10 млрд кубометров в год с возможностью ее удвоения.
Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.
Долевое распределение между акционерами в проекте Трансадриатического газопровода выглядит следующим образом: Госнефтекомпания Азербайджана (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).
Н.Аббасова
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