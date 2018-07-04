Снятие санкций с КНДР будет зависеть от переговорного процесса - Матвиенко

Говорить о снятии санкций с Северной Кореи или об их смягчении преждевременно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Говорить о каких-то конкретных вещах, скажем, о снятии или смягчении санкций пока рано. Это будет зависеть от переговорного процесса, который будет идти и на рабочем уровне, и на уровне внешнеполитических ведомств и т.д. Нужна и политическая воля в этом процессе", - сказала В.Матвиенко журналистам по итогам встречи с Си Цзиньпином в Пекине.
Она подчеркнула, что позиции Китая и России по решению проблемы Корейского полуострова одинаковы.
"Мы выступали с совместным заявлением, с совместными документами, с совместной дорожной картой и здесь у нас общее совпадение позиций", - сказала она, повторив, что "говорить о конкретных сроках снятия, смягчения санкций пока рано".
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