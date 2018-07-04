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Дальнее зарубежье 04.07.2018 18:15

Снятие санкций с КНДР будет зависеть от переговорного процесса - Матвиенко

Говорить о снятии санкций с Северной Кореи или об их смягчении преждевременно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Говорить о каких-то конкретных вещах, скажем, о снятии или смягчении санкций пока рано. Это будет зависеть от переговорного процесса, который будет идти и на рабочем уровне, и на уровне внешнеполитических ведомств и т.д. Нужна и политическая воля в этом процессе", - сказала В.Матвиенко журналистам по итогам встречи с Си Цзиньпином в Пекине.

Она подчеркнула, что позиции Китая и России по решению проблемы Корейского полуострова одинаковы.

"Мы выступали с совместным заявлением, с совместными документами, с совместной дорожной картой и здесь у нас общее совпадение позиций", - сказала она, повторив, что "говорить о конкретных сроках снятия, смягчения санкций пока рано".

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Тэги: РОССИЯ, МАТВИЕНКО, КНДР, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]