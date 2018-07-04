Дело о превышении должностных полномочий расследуется в отношении бывшего вице-премьера Дагестана – источник

Правоохранительные органы проводят обыски в доме и кабинете бывшего вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева в рамках ранее возбужденного уголовного дела, сообщил в среду агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Ранее в отношении теперь уже освобожденного от занимаемой должности первого вице-премьера Дагестана Р.Алиева было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В рамках его расследования в его доме и кабинете проводятся обыски ", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что врио главы Дагестана Владимир Васильев сообщил об увольнении Р.Алиева и проведении в его кабинете обысков.