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Происшествия 04.07.2018 18:22

Дело о превышении должностных полномочий расследуется в отношении бывшего вице-премьера Дагестана – источник

Правоохранительные органы проводят обыски в доме и кабинете бывшего вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева в рамках ранее возбужденного уголовного дела, сообщил в среду агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Ранее в отношении теперь уже освобожденного от занимаемой должности первого вице-премьера Дагестана Р.Алиева было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В рамках его расследования в его доме и кабинете проводятся обыски ", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что врио главы Дагестана Владимир Васильев сообщил об увольнении Р.Алиева и проведении в его кабинете обысков.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ЧИНОВНИК, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]