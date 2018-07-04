Участник команды КВН найден мертвым на базе отдыха в Северной Осетии

Следователи выясняют обстоятельства смерти участника североосетинской команды Клуба веселых и находчивых (КВН) "Пирамида" Аслана Алборова, чье тело было обнаружено во вторник на одной из баз отдыха, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе следственного управления СКР по Северной Осетии.
"4 июля примерно в 5:30 мск в одном из коттеджей на базе отдыха "Порог неба", расположенной в горной полосе Ирафского района республики, обнаружено тело 33-летнего мужчины", - говорится в сообщении СУ СКР.
В ведомстве агентству подтвердили, что погибший - А.Алборов.
Алагирский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Северной Осетии по данному факту организовал доследственную проверку.
"В настоящее время следователями назначено судебно-медицинское исследование для установления причины смерти, также проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказано в сообщении.
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