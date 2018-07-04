Китай намерен к 2019г разработать поезд на магнитной подушке со скоростью до 120 км/ч

Ведущий китайский производитель подвижных составов CRRC Changchun Railway Vehicles разрабатывает средне- и низкоскоростной поезд на магнитной подушке (маглев) нового поколения.
Новый маглев, максимальная скорость которого составит 120 км/ч, будет характеризоваться более высокой вибростойкостью и звукоизолирующей эффективностью.
Как ожидается, первый подобный поезд будет поставлен клиенту в июне 2019 года, сообщает агентство "Синьхуа".
Составы нового поколения будут курсировать по первой в стране специальной средне- и низкоскоростной туристической линии с магнитной подвеской. Недавно CRRC Changchun Railway Vehicles выиграла тендер на строительство данной 38-километровой линии, расположенной на территории города Цинъюань провинции Гуандун на юге Китая.
Подобные линии отличаются, в том числе низкой себестоимостью строительства, коротким строительным циклом, малым радиусом поворота, высокой безопасностью для экологической среды и пассажиров. Они являются хорошим выбором для решения проблемы транспорта в городских районах, туристических зонах и транспортного соединения городов, которые находятся недалеко друг от друга.
CRRC Changchun Railway Vehicles, предшественником которой был Чанчуньский завод пассажирских вагонов, была создана в 2002 году. Она занимается производством железнодорожных подвижных составов и городского транспорта.
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