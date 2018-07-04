Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9828 RUR   0.0269 GBR   2.244 TRY   0.3638

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.14 Brent   77.76

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 38° Завтра 23° 36° 6 Июл 23° 33° 7 Июл 21° 30°

Дальнее зарубежье 04.07.2018 18:20

В Афганистане сторонники оппозиционного лидера сожгли часть зданий администрации провинции Фарьяб после его ареста

Сторонники военного лидера партии Национальное исламское движение Афганистана (НИДА) Низамуддина Кайсари, который выступает с критикой в адрес президента и руководства страны из-за их бездействия в противостоянии террористам, сожгли часть зданий резиденции руководства северо-западной афганской провинции Фарьяб, сообщают в среду афганские СМИ.

Беспорядки в административном центре провинции городе Маймана вспыхнули после того, как военные открыли огонь по людям, вышедшим на улицы в знак протеста против ареста Н.Кайсари, застрелив одного и ранив еще около 10 человек.

После этого на улицы города вышли сотни женщин и детей, а организаторы акции протеста потребовали немедленного освобождения Н.Кайсари и привлечению к ответственности виновных в убийстве и ранении его сторонников.

Официальные власти пока не комментировали сообщения о беспорядках в Маймане.

В минувший вторник штаб 209-го армейского корпуса "Шахин" сообщил, что Н.Кайсари был арестован "за агрессивное поведение" в ходе военного совещания с участием первого заместителя начальника Генштаба ВС Афганистана Абдула Хамида Хамида и другими афганскими военачальниками.

На совещании, участники которого обсуждали меры по стабилизации военно-политической ситуации в регионе и борьбе с антиправительственными вооруженными группами, Н.Кайсари назвал присутствующих предателями, угрожал им расправой, а также пригрозил сжечь административные здания. После того, как Н.Кайсари оказал сопротивление, он и его телохранители были арестованы спецназом, говорится в сообщении.

Сторонники Н.Кайсари сообщили в социальных сетях, что в ходе задержания были убиты и ранены его телохранители.

Н.Кайсари является специальным представителем лидера НИДА генерала Абдулрашида Дустума в провинции Фарьяб.

По сообщениям афганских СМИ, в последнее время он не раз публично резко критиковал президента страны Ашрафа Гани за бездействие, которое, по словам Н.Кайсари, привело к активизации деятельности боевиков "Талибан" и ИГИЛ (запрещены в России), к захвату ими значительной территории провинции Фарьяб.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ПРОВИНЦИЯ, БЕСПОРЯДКИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]