В Афганистане сторонники оппозиционного лидера сожгли часть зданий администрации провинции Фарьяб после его ареста

Сторонники военного лидера партии Национальное исламское движение Афганистана (НИДА) Низамуддина Кайсари, который выступает с критикой в адрес президента и руководства страны из-за их бездействия в противостоянии террористам, сожгли часть зданий резиденции руководства северо-западной афганской провинции Фарьяб, сообщают в среду афганские СМИ.

Беспорядки в административном центре провинции городе Маймана вспыхнули после того, как военные открыли огонь по людям, вышедшим на улицы в знак протеста против ареста Н.Кайсари, застрелив одного и ранив еще около 10 человек.

После этого на улицы города вышли сотни женщин и детей, а организаторы акции протеста потребовали немедленного освобождения Н.Кайсари и привлечению к ответственности виновных в убийстве и ранении его сторонников.

Официальные власти пока не комментировали сообщения о беспорядках в Маймане.

В минувший вторник штаб 209-го армейского корпуса "Шахин" сообщил, что Н.Кайсари был арестован "за агрессивное поведение" в ходе военного совещания с участием первого заместителя начальника Генштаба ВС Афганистана Абдула Хамида Хамида и другими афганскими военачальниками.

На совещании, участники которого обсуждали меры по стабилизации военно-политической ситуации в регионе и борьбе с антиправительственными вооруженными группами, Н.Кайсари назвал присутствующих предателями, угрожал им расправой, а также пригрозил сжечь административные здания. После того, как Н.Кайсари оказал сопротивление, он и его телохранители были арестованы спецназом, говорится в сообщении.

Сторонники Н.Кайсари сообщили в социальных сетях, что в ходе задержания были убиты и ранены его телохранители.

Н.Кайсари является специальным представителем лидера НИДА генерала Абдулрашида Дустума в провинции Фарьяб.

По сообщениям афганских СМИ, в последнее время он не раз публично резко критиковал президента страны Ашрафа Гани за бездействие, которое, по словам Н.Кайсари, привело к активизации деятельности боевиков "Талибан" и ИГИЛ (запрещены в России), к захвату ими значительной территории провинции Фарьяб.