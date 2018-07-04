В Афганистане сторонники оппозиционного лидера сожгли часть зданий администрации провинции Фарьяб после его ареста

Сторонники военного лидера партии Национальное исламское движение Афганистана (НИДА) Низамуддина Кайсари, который выступает с критикой в адрес президента и руководства страны из-за их бездействия в противостоянии террористам, сожгли часть зданий резиденции руководства северо-западной афганской провинции Фарьяб, сообщают в среду афганские СМИ.
Беспорядки в административном центре провинции городе Маймана вспыхнули после того, как военные открыли огонь по людям, вышедшим на улицы в знак протеста против ареста Н.Кайсари, застрелив одного и ранив еще около 10 человек.
После этого на улицы города вышли сотни женщин и детей, а организаторы акции протеста потребовали немедленного освобождения Н.Кайсари и привлечению к ответственности виновных в убийстве и ранении его сторонников.
Официальные власти пока не комментировали сообщения о беспорядках в Маймане.
В минувший вторник штаб 209-го армейского корпуса "Шахин" сообщил, что Н.Кайсари был арестован "за агрессивное поведение" в ходе военного совещания с участием первого заместителя начальника Генштаба ВС Афганистана Абдула Хамида Хамида и другими афганскими военачальниками.
На совещании, участники которого обсуждали меры по стабилизации военно-политической ситуации в регионе и борьбе с антиправительственными вооруженными группами, Н.Кайсари назвал присутствующих предателями, угрожал им расправой, а также пригрозил сжечь административные здания. После того, как Н.Кайсари оказал сопротивление, он и его телохранители были арестованы спецназом, говорится в сообщении.
Сторонники Н.Кайсари сообщили в социальных сетях, что в ходе задержания были убиты и ранены его телохранители.
Н.Кайсари является специальным представителем лидера НИДА генерала Абдулрашида Дустума в провинции Фарьяб.
По сообщениям афганских СМИ, в последнее время он не раз публично резко критиковал президента страны Ашрафа Гани за бездействие, которое, по словам Н.Кайсари, привело к активизации деятельности боевиков "Талибан" и ИГИЛ (запрещены в России), к захвату ими значительной территории провинции Фарьяб.
ВС Армении систематически обстреливают азербайджанские гражданские лица в зоне карабахского конфликта - МИД Азербайджана
Азербайджан и Международная Федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца подписали меморандум о взаимопонимании
Власти Азербайджана считают, что оппозиционные круги пытались воспользоваться последними инцидентами для дестабилизации ситуации в стране
Президент Алиев провел совещание по ситуации в энергосистеме Азербайджана
Рубль сдержанно слабеет к доллару и евро днем в среду
Участник команды КВН найден мертвым на базе отдыха в Северной Осетии
Дело о превышении должностных полномочий расследуется в отношении бывшего вице-премьера Дагестана – источник
Расследованием нового инцидента близ Солсбери занялось контртеррористическое подразделение полиции
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Компания Bakcell обеспечила надёжную и стабильную работу услуг мобильной связи по всей стране
Госагентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии и Caspian European Club расширяют сотрудничество
На рейсах в/из США вводится ограничение на провоз порошкообразных веществ
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений