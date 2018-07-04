Британский регулятор предлагает внести всех специалистов финсектора в справочник

Британское Управление по контролю над соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) предлагает создать новый справочник, который будет содержать подробную информацию о специалистах финансовой отрасли - от топ-менеджеров до отдельных трейдеров и независимых ипотечных брокеров.

По мнению регулятора, такой подход позволит потенциальным клиентам проще и быстрее узнавать о профессионалах, допускающих нарушения и получающих взыскания.

В настоящее время в Великобритании существует реестр провайдеров финансовых услуг, однако с 2016 года в него заносятся лишь сведения о финансистах высшего звена, утверждение которых в должности входит в компетенцию FCA.

Вопрос о соответствии всех специалистов финансовой отрасли занимаемой должности два года назад был отнесен к ведению компаний, и регулятор прекратил обновлять реестр. Кроме того, в нем нет данных о санкциях регулятора в отношении отдельных экспертов.

Информация востребована и в существующей форме: в позапрошлом финансовом году, завершившемся в марте 2017 года, FCA зарегистрировало 8 млн обращений к реестру. Однако расширение круга лиц и информации о них может пойти на пользу клиентам, полагают в FCA.