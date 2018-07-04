В Грузии признали неконституционными налоговые льготы для православной церкви

Конституционный суд Грузии удовлетворил иск религиозных меньшинств и упразднил норму Налогового кодекса, которая предполагает освобождение Грузинской православной церкви (ГПЦ) от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) во время строительства храмов и церквей, их реставрации и росписи, говорится в сообщении на сайте суда.
Представители ряда религиозных конфессий обратились в Конституционный суд с иском против парламента Грузии по вопросу целесообразности освобождения ГПЦ от уплаты НДС в марте 2017 года.
Иск подали "Евангелистско-баптистская церковь Грузии", "Церковь Грузии - слово жизни", "Церковь Христа", "Церковь Евангелисткой веры Грузии", "Транскавсказский союз христиан-адвентистов седьмого дня", "Апостольская администрация латинских католиков Кавказа", "Союз мусульман Грузии" и "Церковь Святой Троицы".
Они выразили протест против того, что от уплаты НДС во время строительства храмов и церквей, их реставрации и росписи, освобождалась только ГПЦ.
В свою очередь, ответчик - парламент Грузии, ссылался на то, что эта норма служит признанию особой роли ГПЦ в истории страны.
В итоге Конституционный суд Грузии посчитал, что сравниваемые религиозные объединения равноправны, а проявление особого отношения свидетельствует о подходе по религиозному признаку.
"Суд отметил, что особая роль Грузинской православной церкви связана с ее историческим вкладом и не служит созданию в будущем привилегированного правого положения для православной христианской религии", - говорится в сообщении Конституционного суда.
При этом суд указал, что так как налоговая льгота являются частью правовых отношений, привилегированное положение патриархии Грузии в этом случае не основывается на историческом вкладе ГПЦ, а является доброй волей государства.
"Конституционный суд считает, что неравноправное отношение спорной нормы не имеет рациональной связи с названными легитимными целями и представляет собой дискриминационное регулирование. Соответственно, тот нормативный смысл спорной нормы, который освобождает только патриархию Грузии от уплаты НДС во время строительства храмов и церквей, их реставрации и росписи, признается неконституционным в соответствии со статьей 14 Конституции Грузии (запрет на дискриминацию)", - отмечается в решении суда.
Решение Конституционного суда вступит в силу 31 декабря 2018 года.
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