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Регион 04.07.2018 20:48

Американские военные обещают обеспечить свободу судоходства в Персидском заливе, несмотря на разногласия с Ираном

Командование США на фоне роста напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном считает своей необходимой задачей поддерживать свободу навигации в акватории Персидского залива, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан заявил АП, что США и их союзники "готовы обеспечить свободу навигации и нормальную среду для коммерческих перевозок везде, где это позволяет международное право".

Накануне в Швейцарии президент Ирана Хасан Рухани предупредил, что оказываемое США давление с целью прекращения закупок иранской нефти может сказаться на региональных экспортных поставках сырья.

В свою очередь западные СМИ напоминали, что ранее иранские ответственные лица выступали с угрозами перекрыть Ормузский пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на северо-западе, в случае враждебных действий со стороны Соединенных Штатов.

Узкий, имеющий длину 195 км Ормузский пролив имеет стратегическое значение для транспортировки ближневосточной нефти на внешние рынки.

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Тэги: США, ЗАЛИВ, ИРАН, СУДОХОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]