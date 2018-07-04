Saudi Aramco изменит ценообразование для азиатских покупателей с 1 октября

Госкомпания Saudi Aramco скорректирует ценовой маркер (бенчмарк) для нефти для азиатских покупателей.

В настоящее время корзина, на основе которой рассчитываются цены, состоит из нефти Platts Dubai и Platts Oman. Новый бенчмарк будет состоять из Platts Dubai и Dubai Mercantile Exchange (DME) Oman, говорится в сообщении компании.

Изменения вступят в силу 1 октября 2018 года.

"Наша основная цель заключается в том, чтобы наш маркер отражал рынок, был хорошо отрегулирован и прогнозируем, и мы уверены, что DME Oman в комбинации с Platts Dubai будет служить этой цели", - заявил вице-президент Saudi Aramco по маркетингу, продажам и планированию поставок Ахмед ас-Субей.