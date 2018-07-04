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ТЭК 04.07.2018 18:54

Saudi Aramco изменит ценообразование для азиатских покупателей с 1 октября

Госкомпания Saudi Aramco скорректирует ценовой маркер (бенчмарк) для нефти для азиатских покупателей.

В настоящее время корзина, на основе которой рассчитываются цены, состоит из нефти Platts Dubai и Platts Oman. Новый бенчмарк будет состоять из Platts Dubai и Dubai Mercantile Exchange (DME) Oman, говорится в сообщении компании.

Изменения вступят в силу 1 октября 2018 года.

"Наша основная цель заключается в том, чтобы наш маркер отражал рынок, был хорошо отрегулирован и прогнозируем, и мы уверены, что DME Oman в комбинации с Platts Dubai будет служить этой цели", - заявил вице-президент Saudi Aramco по маркетингу, продажам и планированию поставок Ахмед ас-Субей.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]