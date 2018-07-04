Пещера в Таиланде, в которой застряли местные футболисты, станет достопримечательностью

Пещера Tham Luang в Таиланде, из которой спасатели готовятся эвакуировать 12 игроков местной футбольной команды и их тренера, станет еще одной достопримечательностью, сообщает в среду газета Bangkok Post.
Молодые футболисты и их тренер застряли в пещере 23 июня из-за сильных ливней, которые затопили вход. Они были найдены живыми в понедельник ночью, спасательная операция продолжается.
"Местные власти ожидают, что теперь многие иностранные и тайские туристы заинтересуются пещерой. Они также планируют организовать новый туристический маршрут по ее окрестностям", - пишет издание.
Город Чианграй, в котором расположена пещера, в прошлом году посетили 2,7 млн туристов. Власти рассчитывают, что их количество будет постепенно расти, в том числе благодаря гостям с юга Китая.
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