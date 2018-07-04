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Регион 04.07.2018 19:37

Бывший вице-премьер Дагестана Алиев задержан - источник

Сотрудники правоохранительных органов задержали уволенного в среду первого вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"После проведения обысков в доме и кабинете Алиева, его взяли под стражу. Он сначала был допрошен сотрудниками спецслужб. Сейчас задержан, и его должны поместить в изолятор временного содержания", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, врио главы Дагестана Владимир Васильев уволил с занимаемого поста первого вице-премьера Дагестана Р.Алиева. В его доме и кабинете провели обыски.

По данным информированного источника, следственные действия проводились в рамках ранее возбужденного уголовного дела о превышении должностных полномочий

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ЧИНОВНИК, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]