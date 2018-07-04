Бывший вице-премьер Дагестана Алиев задержан - источник

Сотрудники правоохранительных органов задержали уволенного в среду первого вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"После проведения обысков в доме и кабинете Алиева, его взяли под стражу. Он сначала был допрошен сотрудниками спецслужб. Сейчас задержан, и его должны поместить в изолятор временного содержания", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, врио главы Дагестана Владимир Васильев уволил с занимаемого поста первого вице-премьера Дагестана Р.Алиева. В его доме и кабинете провели обыски.

По данным информированного источника, следственные действия проводились в рамках ранее возбужденного уголовного дела о превышении должностных полномочий