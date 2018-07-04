Задержан россиянин, разливший опасную для здоровья жидкость в аэропорту Тбилиси - МГБ Грузии

В Тбилисском международном аэропорту 2 июля был задержан гражданин России, сообщает в среду пресс-служба министерства госбезопасности Грузии.
В сообщении сказано, что Дмитрий Б. разлил в зале вылета аэропорта опасную для здоровья человека жидкость.
Пресс-служба не сообщает каких-либо других подробностей, кроме того, что следствие по данному инциденту ведет департамент контрразведки службы госбезопасности.
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