Расходы Эстонии на обустройство границы с РФ составят 320 млн евро

Строительство границы с Россией обойдется Эстонской Республике в 320 миллионов евро.

Ориентировочно само строительство в течение 11 лет будет стоить 250,3 млн евро, к этой сумме добавляется 70 млн евро на технический надзор и расходы на содержание до 2026 года, сообщило министерство внутренних дел.

На строительство восточной границы уже потрачен 71 млн евро, поэтому МВД понадобятся дополнительные 179,3 миллиона евро. Еще 70 млн евро понадобятся до 2026 года на технический надзор и дополнительные расходы, что превысит на 15,2 млн предыдущий прогноз.

По оценке экспертов, стоимость восточной границы составляет по ценам 2017 года 188-194 млн евро. Однако рост цен на строительство и более длительный период строительства могут повысить ее стоимость еще на 62 миллиона евро.

Согласно предварительным планам, строительные работы предполагалось завершить в 2019 году. Первоначальная стоимость восточной границы оценивалась в 70 миллионов евро.