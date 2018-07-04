Алиев поручил подготовить план действий чтобы избежать повторения блэкаута в энергосистеме Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил провести серьезное расследование причин аварий, которые парализовали работу энергосистемы страны.
"Две аварии в течение одного дня – требуют серьезного расследования. Необходимо привлечь к ответственности виновных, а также подготовить план действий, чтобы такая ситуация не повторилась", - сказал И.Алиев в среду на совещании по ситуации в энергосистеме страны.
По его словам, блэкаут энергосистемы в результате аварии требует серьезного расследования. "За последние 15 лет были построены новые электростанции, общей мощностью 2,5 тыс. Мегаватт. Сегодня потенциал Азербайджана составляет 6,4 тыс. Мегаватт. Конечно, от аварий никто не застрахован, но аварии не должны носить такие последствия", - отметил он.
Президент подчеркнул, что аварии в энергосистеме нанесли ущерб и неудобства экономике и населению Азербайджана.
Глава государства отметил, что последствия аварии были устранены в кратчайшие сроки.
Он также выразил благодарность гражданам страны за "проявленное понимание, терпение и гражданскую солидарность". "В целом, мы с честью вышли из сложившейся ситуации и с минимальными потерями", - добавил И.Алиев.
Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. Основной причиной аварии, по первичным оценкам Минэнерго, стало размыкание на подстанции, что нарушило нормальную деятельность всей электростанции. По данным Минэнерго, эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В данное время ведутся ремонтные работы на Азербайджанской ТЭС.
В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В Баку энергоснабжение было восстановлено на 100%, в регионах страны - на 85-86%.
Однако, в вечерние часы вторника Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света. В настоящее время энергоснабжение в Азербайджане, в том числе в Баку, восстановлено на 100%.
Ситуация находится под контролем президента Азербайджана Ильхама Алиева. Распоряжением И.Алиева создана Госкомиссия для устранения последствий аварии на ТЭС, ее главой назначен первый вице-премьер страны.
Н.Аббасова
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