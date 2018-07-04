Президент Алиев сомневается, что аномальная жара стала причиной блэкаута энергосистемы Азербайджана

Жара и рост потребления электроэнергии в последние дни не могут быть причиной блэкаута энергосистемы Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев.

"Некоторые связывают эту аварию с аномальной жарой. Но это не может быть причиной отключения всей энергосистемы. Есть страны, где температура выше, но там такие аварии не происходят. Но если даже происходят, энергосистема страны не парализуется", - сказал И.Алиев в среду на совещании по ситуации в энергосистеме страны.

Президент ОАО "Азерэнержи" Этибар Пирвердиев на совещании рассказал, что в последние дни наблюдался рост потребления электроэнергии в стране на 40% - до 70-75 млн киловатт/час.

"Вам должно быть стыдно перед народом за доставленные неудобства. Авария нанесла ущерб не только гражданам, но и экономике. SOCAR серьезно пострадала", - сказал И.Алиев, прервав выступление Э.Пирвердиева.

Президент подчеркнул, что созданная Госкомиссия должна расследовать причины, как первой, так и второй аварии.

Э.Пирвердиев в своем выступлении также попросил извинения за допущенную аварию.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. Основной причиной аварии, по первичным оценкам Минэнерго, стало размыкание на подстанции, что нарушило нормальную деятельность всей электростанции. По данным Минэнерго, эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В данное время ведутся ремонтные работы на Азербайджанской ТЭС.

В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В Баку энергоснабжение было восстановлено на 100%, в регионах страны - на 85-86%.

Однако, в вечерние часы вторника Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света. В настоящее время энергоснабжение в Азербайджане, в том числе в Баку, восстановлено на 100%.

Ситуация находится под контролем президента Азербайджана Ильхама Алиева. Распоряжением И.Алиева создана Госкомиссия для устранения последствий аварии на ТЭС, ее главой назначен первый вице-премьер страны.

Н.Аббасова