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Внешняя политика 04.07.2018 21:00

Европарламент ждет от переговоров Брюсселя и Баку гарантий уважения демократии и прав человека в Азербайджане

Уважение ценностей и основополагающих прав ЕС является одним из условий углубления отношений между Евросоюзом и Азербайджаном, говорится в принятых в среду рекомендациях Европейского парламента.

Евродепутаты подавляющим числом голосов приняли рекомендации по переговорам о глобальном соглашении ЕС-Азербайджан.

В числе этих рекомендаций, обращенных к Совету ЕС, Европейской комиссии и главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, есть требование гарантии, "что углубление отношений между ЕС и Азербайджаном будет подчинено поддержанию и уважению демократии, правового государства, здорового управления, прав человека и основополагающих свобод".

Европейские парламентарии рекомендуют "напомнить азербайджанским властям, что никакое глобальное соглашение не будет ратифицировано со страной, не уважающей ценности и основополагающие права ЕС".

Рекомендации указывают на необходимость того, чтобы до завершения переговоров "Азербайджан освободил своих политических заключенных и узников совести".

Принятый европейскими парламентариями документ содержит рекомендации по уважению права на мирные собрания, по проведению судебной реформы с целью гарантий беспристрастности и независимости судебной власти, по борьбе с экономической преступностью и коррупцией, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.

От Баку ждут работы по укреплению свободы и плюрализма СМИ, обеспечению их независимости от олигархических групп и доминирующих политических сил, как того требуют нормы ЕС.

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Тэги: ЕС, СОГЛАШЕНИЕ, АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]