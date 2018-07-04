Европарламент ждет от переговоров Брюсселя и Баку гарантий уважения демократии и прав человека в Азербайджане

Уважение ценностей и основополагающих прав ЕС является одним из условий углубления отношений между Евросоюзом и Азербайджаном, говорится в принятых в среду рекомендациях Европейского парламента.
Евродепутаты подавляющим числом голосов приняли рекомендации по переговорам о глобальном соглашении ЕС-Азербайджан.
В числе этих рекомендаций, обращенных к Совету ЕС, Европейской комиссии и главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, есть требование гарантии, "что углубление отношений между ЕС и Азербайджаном будет подчинено поддержанию и уважению демократии, правового государства, здорового управления, прав человека и основополагающих свобод".
Европейские парламентарии рекомендуют "напомнить азербайджанским властям, что никакое глобальное соглашение не будет ратифицировано со страной, не уважающей ценности и основополагающие права ЕС".
Рекомендации указывают на необходимость того, чтобы до завершения переговоров "Азербайджан освободил своих политических заключенных и узников совести".
Принятый европейскими парламентариями документ содержит рекомендации по уважению права на мирные собрания, по проведению судебной реформы с целью гарантий беспристрастности и независимости судебной власти, по борьбе с экономической преступностью и коррупцией, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.
От Баку ждут работы по укреплению свободы и плюрализма СМИ, обеспечению их независимости от олигархических групп и доминирующих политических сил, как того требуют нормы ЕС.
Азербайджанская ТЭС морально и технически устарела – глава МЧС
Дефицит электроэнергии в Азербайджане составляет 250 МВт - I вице-премьер
Азербайджан проведет международный аудит энергосистемы страны - Алиев
Из бакинского метро во вторник вечером было эвакуировано 30 тыс. человек после блэкаута энергосистемы
В Азербайджане возбудили уголовное дело по статьям "халатность" и "злоупотребление служебным положением" по факту блэкаута энергосистемы
Экспертная комиссия в течение недели определит причины аварии в энергосети Азербайджана - I вице-премьер
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Расходы Эстонии на обустройство границы с РФ составят 320 млн евро
Американские военные обещают обеспечить свободу судоходства в Персидском заливе, несмотря на разногласия с Ираном
Британский регулятор предлагает внести всех специалистов финсектора в справочник
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Компания Bakcell обеспечила надёжную и стабильную работу услуг мобильной связи по всей стране
Госагентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии и Caspian European Club расширяют сотрудничество
На рейсах в/из США вводится ограничение на провоз порошкообразных веществ
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений