Экспертная комиссия в течение недели определит причины аварии в энергосети Азербайджана - I вице-премьер

Специально созданная экспертная комиссия в течение недели должна определить причины аварии в энергосети Азербайджана, сообщил первый вице-премьер, глава госкомиссии по расследованию причин аварии Ягуб Эюбов.

«Для расследования причин аварии на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС в Мингячевире госкомиссия уже начала свою работу. Однако, для более детального изучения причин аварии в энергосистеме Азербайджана создана специальная экспертная комиссия из специалистов в области энергетики, МЧС, Национальной Академии Наук, промышленного института. Комиссию возглавляет директор института физики Назим Мамедов. В течение недели она должна проинформировать президента о результатах своих исследований», - заявил Я.Эюбов в среду на совещании по ситуации в энергосистеме страны.

По его словам, блэкаут негативно повлиял на деятельность ряда государственных объектов. В частности, была прекращена работа всех установок на Бакинском НПЗ.

«В настоящее время на заводе вводятся в рабочий режим все установки, помимо установки каталитического крекинга. На этой установке возникла проблема в регенетароном блоке, которая будет детально определена после осмотра. По первоначальным оценкам, ремонтно-восстановительные работы установки займут 8-10 дней», - отметил первый вице-премьер.

Он также сообщил, что на период ремонта установки каталитического крекинга, внутренние потребности Азербайджана в автомобильном бензине будут обеспечены за счет запасов, которые составляют до 80 тыс. тонн. «С учетом этого, проблем с обеспечением автобензина в стране не ожидается», - подчеркнул Э.Ягубов.

Он также сообщил, что прекращение энегоснабжения привело к тому, что нефтегазодобывающими управлениями компании SOCAR и прочими совместными добывающими предприятиями суточный объем добычи нефти во вторник сократился на 4,2 тыс. тонн нефти и 1,035 млн кубометров газа.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. Основной причиной аварии, по первичным оценкам Минэнерго, стало размыкание на подстанции, что нарушило нормальную деятельность всей электростанции. По данным Минэнерго, эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В данное время ведутся ремонтные работы на Азербайджанской ТЭС.

В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В Баку энергоснабжение было восстановлено на 100%, в регионах страны - на 85-86%.

Однако, в вечерние часы вторника Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света. В настоящее время энергоснабжение в Азербайджане, в том числе в Баку, восстановлено на 100%.

Ситуация находится под контролем президента Азербайджана Ильхама Алиева. Распоряжением И.Алиева создана Госкомиссия для устранения последствий аварии на ТЭС, ее главой назначен первый вице-премьер страны.

Н.Аббасова