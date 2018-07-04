Дефицит электроэнергии в Азербайджане составляет 250 МВт - I вице-премьер

Дефицит электроэнергии в Азербайджане в настоящее время составляет 250 МВт, сообщил первый вице-премьер правительства страны Ягуб Эюбов.

«В настоящее время спрос на электроэнергию, в целом по республике, составляет 3150 МВт. При этом в электрораспределительные сети подается 2900 МВт. Таким образом, дефицит электроэнергии в стране составляет порядка 250 МВт", - отметил Я.Эюбов, выступая в среду на совещании при президенте Азербайджана по ситуации в энергосистеме страны.

По его словам, по Баку в настоящее время уровень энергоснабжения составляет 100%, в бакинских пригородах, а также г.Хырдалан и в районах страны –85-90%.

Касаясь снабжения питьевой водой в целом по Азербайджану, он сообщил, что в настоящее время уровень водоснабжения в регионах страны составляет 100%, в Баку – 92-93%, запасы воды в водохранилищах находятся на уровне 45-50%.

«Последствия аварий в системе водоснабжения из-за прекращения энергоснабжения будут устранены до четверга для обеспечения питьевой водой в соответствии со спросом», - добавил Я.Эюбов.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. Основной причиной аварии, по первичным оценкам Минэнерго, стало размыкание на подстанции, что нарушило нормальную деятельность всей электростанции. По данным Минэнерго, эти проблемы были вызваны аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В данное время ведутся ремонтные работы на Азербайджанской ТЭС.

В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В Баку энергоснабжение было восстановлено на 100%, в регионах страны - на 85-86%.

Однако, в вечерние часы вторника Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света. В настоящее время энергоснабжение в Азербайджане, в том числе в Баку, восстановлено на 100%.

Ситуация находится под контролем президента Азербайджана Ильхама Алиева. Распоряжением И.Алиева создана Госкомиссия для устранения последствий аварии на ТЭС, ее главой назначен первый вице-премьер страны.

Н.Аббасова